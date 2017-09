Tras las enseñanzas sobre Teoría Política de los Territorios expuestas por ZPedro, debo reconocer tuve una ensoñación ideológico-sentimental fundamentada en los conceptos explicados de "plurinacionalidad" y el rotundo "todas las naciones son España".

Soñé con un "nacionalismo choquero" de bandera azul y blanca; con dos himnos de uso según las circunstancias sean institucionales o lúdicas y populares; con un lema de dimensiones indescriptibles, ante el que el: "Yes, we can" de Obama resulta una paparrucha, como es el "no, ni ná" de nuestra tierra envuelto de palmas a compás y el correspondiente y único: "Huerva, Huerva, Huerva…".

Y veía como los edificios singulares de nuestra ciudad, hoy abandonados, se rehabilitaban al pasar a ser de nuestra propiedad y se reconstruía el Agromán como gran centro administrativo de nuestra realidad nacional choquera, con lo que el Recre vería condonada su deuda con Hacienda, al tener Agencia Tributaria propia, y jugaríamos la Liga portuguesa.

Se respetaban las singularidades comarcales de nuestra nación, que se vería vertebrada con el desdoble de la N-435, la modernización de la línea con Zafra y la reducción a cuarenta y cinco minutos el desplazamiento a Sevilla, al tiempo que se establecía una comunicación adecuada con Cádiz, y los no sé cuántos puentes, ofrecidos en el calentón preelectoral, se hacían realidad.

Nos liquidaban la deuda histórica de más de 500 años, con las pertinentes plusvalías, al haber sido pioneros en la ruta de riquezas que propiciaron el Siglo de Oro, nunca reconocida y que nos dio un protagonismo único en la Historia Universal.

Por fin y sin profundizar en nuestras posibilidades agrarias, ganaderas, mineras, pesqueras, industriales, turísticas, gastronómicas… de nuestra Universidad o las instituciones académicas o culturales… dos condiciones básicas: los cargos electos presidirán los actos con el correspondiente chandita azul y blanco y los escolares deberán recitar de memoria y usar al menos cincuenta términos del argot popular. Se propondrá al COI que "cardereta, la villarda y chicharito las habas" sean deportes de exhibición olímpica… Entonces, me desperté y noté en la lejanía alguien que cantaba: "Huelva tiene el corazón partío por una mala hería/ que Huelva no merecía/ ser rincón perdío/ y olvido de Andalucía".

¿No les parece que merecemos un nacionalismo choquero? Pongamos manos a la obra, de nosotros depende.