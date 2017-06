Las cosas que no queremos oír son las que más nos conviene escuchar". Me quedé con esta frase de una serie de televisión estadounidense que veo habitualmente: Señora secretaria de Estado. Es evidente que la mayoría de los españoles estamos más que hartos de la grave situación que están planteando al país los dirigentes nacionalistas catalanes con sus continuas impertinencias y pretensiones secesionistas a pesar de que cientos de veces por activa, por pasiva o por perifrástica, se les ha dicho que esas demandas son injustas y contrarias al Estado de Derecho y a nuestros principios constitucionales. Las revelaciones sobre el borrador de la Generalidad con respecto a su cacareado referéndum es amenazante, chantajista y extremista y que esa colisión con la base legal e indivisible de la nación española es escandaloso e inadmisible. Quizás no nos guste oír o hablar de las medidas que deberían aplicarse -artículo 155, por ejemplo- ante actitudes tan recalcitrantes y contrarias a la legalidad, pero es algo que a estas alturas más nos convendría tratar o escuchar.

Hace días cuando se dirigía a España el escritor, pensador y cineasta de culto austríaco Peter Handke para ser distinguido como doctor honoris causa por la Universidad de Alcalá de Henares, leyó en el periódico lo publicado sobre el desafío independentista catalán -el llamado "borrador de la futura ley de ruptura"- y declaró que le "había dado miedo". Una reflexión oportuna ante tan alarmante situación que espanta a cualquier español bien nacido. Miedo y rechazo al referéndum y a ese proceso desintegrador cuando comprobamos cómo son cada día más catalanes los que abandonan esa alucinación soberanista que alcanza un 61% en contra y un solo 35% a favor, la mayoría de los empresarios le dan la espalda o leemos que decenas de Mozos de Escuadra piden pasarse a la Policía Nacional para no incumplir la Ley.

Entre otros desafueros propios de ese patético gobierno del caos destaca para mí algo fundamental en la promoción de ese instinto de odio y desprecio de todo lo español que se inicia desde la más tierna infancia con la dictadura lingüística impuesta oficialmente y el falseamiento de los libros de texto en la enseñanza. En el plano docente han llegado a prostituir y manipular la historia adulterando los datos históricos, que han denunciado prestigiosos académicos e historiadores, rebelados ante la evidencia política de un fracaso mantenido impunemente durante años y que siembran un inquietante futuro. Y ello con una sospechosa complicidad política y mediática. Prácticas del nacionalsocialismo nazi o los más oprobiosos regímenes totalitarios. En esta fatal encrucijada, este "disparate jurídico", según la asociación mayoritaria de jueces, todo está muy claro: Rajoy, la debilidad; Sánchez la ambigüedad nada fiable -contradicción entre la soberanía popular y el "carácter plurinacional del Estado"-, Iglesias apoyo al referéndum separatista. ¡Como para no tener miedo!