Marcador simultáneo Dardo

Con las nuevas tecnologías informáticas (móvil-tablet-ordenador), conocer en tiempo real qué sucede cuando un mochuelo estira la pata o tal cantante canta menos que un grillo en invierno, está, lo que se dice, chupao.

Distinto era la época, años 50, en que la casa de publicidad Dardo reproducía el modelo argentino de comunicación futbolera mediante un ingenioso sistema en el que se alternaban publicidad y resultados, que eran retransmitidos de forma simultánea a cada marcador instalado en los campos de juego de primera y segunda división. Supuso que al instante todo espectador supiera que el Licor 43 había marcado en el minuto 27 frente al reloj Radiant, lo que en clave de afición venía a decir que el Atlético de Madrid había mojado en campo del Español de Barcelona.

Pero ese proverbial montaje pasó a la historia y ahora nos situamos en la era de la electrónica y sus mediáticas aplicaciones, apareciendo en la pantalla de Fitur un conejo que nos brinda un excelente vídeo promocional: Huelva ciudad que marca.

Sinceramente opino que el lema no es el más adecuado para sintetizar la historia, el arte, la cultura, los dones naturales, la climatología, la riqueza agropecuaria, gastronómica... Creo, con respeto absoluto, que el logo no refleja la imagen de esta tierra y que el lema escogido está más acorde con el lenguaje deportivo que con la huella inmemorial que han sembrado tantas generaciones absortas ante el extraño mensaje, Huelva, una experiencia que marca. Y me pregunto, ¿a quién? ¿cómo? ¿hombre a hombre? ¿por zonas? ¿en defensa mixta? ¿presionante o basculante? En el extenso mundo del diccionario de la RAE, entiendo que los jefes de la campaña podrían imaginar algo más sustantivo, acorde y creativo con que vender nuestra desconocida identidad, ya que ese "férreo marcaje" que proclaman, se desinfla ante la impetuosa oferta de otras ciudades más experimentadas en el juego de arrinconar a un posible rival, que por desgracia calla sumisamente.

Y volvemos de nuevo a un marcador simultáneo en el que Huelva se recrea bajo una marca, no se sabe si del Zorro o de las astas de Núñez del Cubillo.

Con un brindis por los éxitos de la Capitalidad Gastronómica, cuya repercusión indirecta "supera los 15 kilos", olé, cerramos este año y abrimos el melón de 2018. Ojalá convirtamos el pírrico "marcaje" en un feroz "ataque".