Mañana, cita en Sevilla

Me planteaba hace más de una veintena de años un alto dirigente hospitalario si yo podría darle tres razones para la posible Dirección Médica de un hospital importante de nuestra tierra. Mi respuesta inmediata se sustentaba en tres puntos: soy de Huelva y me gustaría fuéramos, además de otras muchas cosas, conocidos por tener un magnífico hospital; mi vida profesional se desarrolla en el mismo y, por tanto el prestigio del hospital, redundará en mi propio prestigio; por fin, tanto mi familia como yo mismo y por ley de vida, somos potenciales usuarios de ese hospital, en consecuencia, me gustaría tener garantías de una buena atención… Tras esto, solo las injerencias políticas impidieron mi acceso a la Dirección Médica, lo cual, retrospectivamente visto, me alegra enormemente pues mi vida profesional hubiera transcurrido por derroteros mucho menos satisfactorios que los que he podido vivir. Hago esta introducción como ejercicio de responsabilidad ciudadana, ante otras evidencias de la actualidad, para recordarles que mañana, los onubenses, tenemos una cita en Sevilla. Y la tenemos para seguir reclamando una Sanidad digna. Sin embargo, no voy a reiterar los argumentos propios de Huelva, sino que subiré un peldaño en la política sanitaria cuyas decisiones terminan repercutiendo a nivel local.

Por ello, pregunto: ¿Para cuándo, si continúan creyendo en ello, el soporte legal de la UGC hospitalarias y el fin de los nombramientos digitales, tras una veintena de años de trayectoria? ¿Hasta cuándo la esquizofrénica situación de últimos en dotación per cápita y líderes en listas de espera?

¿Por qué se niegan a formular unos presupuestos finalistas en el ámbito sanitario y a especificar un porcentaje del PIB en su Ley de Garantías…? ¿Cómo acusan a otros de favorecer la privada cuando no hay mejor tendencia privatizadora que la mala gestión de la pública?, ¿o acaso estamos ante una estrategia calculada de reducción del gasto? Por cierto, ¿ya se acabó la coartada de los recortes por imposición del Gobierno central? Cuanto más podría seguir preguntándose: tiempo de consultas en Primaria; la absurda política de ubicación de Chares… pues, a pesar de todo, mañana, cita en Sevilla.