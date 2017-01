L style="text-transform:uppercase">eo siempre con gusto una entrevista en la que la entrevistadora ejerce con oficio y brillantez y la entrevistada responde con cordura e inteligencia. Ambas en un derroche de profesionalidad poco visto. Porque lo normal es la pregunta boba y la respuesta manida. Estos son algunos de los motivos por los que escribo sobre la entrevista publicada antes de ayer en estas páginas en la que Elena Llompart entrevista a la fiscal delegada de Violencia contra la Mujer en Huelva, Adela García. No la voy a reproducir, busquen un ejemplar del periódico o buceen en internet y la encontrarán. Con cuarenta años de profesión médica en mis espaldas, y con el testimonio de miles de mujeres que han pasado por mi consulta de Ginecología, me atrevo a opinar sobre esta entrevista que gira en torno al insoportable tema de la violencia sobre las mujeres. El reportaje es sobresaliente en todos sus ángulos, pero como toda obra humana es imperfecta, también esta tiene un pero. No empaña para nada todo lo hasta aquí dicho, pero me produjo un especial chirrido en las meninges viniendo de la señora fiscal delegada, que con tanto acierto y verdad respondía una tras otra las preguntas. Fue al final de quinta pregunta. En el contexto de la respuesta, con verdades como puños como en toda la entrevista, dice la señora García lo siguiente: "Además, ahora España es laica, pero todavía tiene mucha influencia católica y ese "hasta que la muerte nos separe" yo lo sigo viendo."

En primer lugar, hasta donde yo sé, España no es una nación laica. España es un Estado constitucionalmente aconfesional, que son dos cosas distintas. La nación española no tiene una religión oficial, y punto. Laica es una sociedad donde la religión está ausente, no pinta nada. Encuesta tras encuesta casi el ochenta por ciento de los españoles se declaran católicos. Los hay también judíos, musulmanes y protestantes. Eso no es una sociedad laica. Diez millones de españoles van a misa cada domingo. Eso no es una sociedad laica. Y sobre ese "hasta que la muerte os separe yo lo sigo viendo" es un borroncillo en tan estupenda entrevista. Creo que no era necesaria la frase. Yo soy católico y creo en ese "hasta que la muerte nos separe". Voy para treinta y siete años en los que siento y ejerzo esa afirmación. Lo vi en mis padres y en todos mis predecesores y funcionó muy bien. Es más, hasta donde llego, tengo entendido que las cifras de violencia contra la mujer son menores en matrimonios estables y prolongados. Se me acaba el espacio. Ya quisiera seguir. Luminosa entrevista, pues, con una nubecilla a lo lejos.