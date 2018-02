Huelva es verso por la paz

Por parte de las Naciones Unidas, se han designado días a lo largo del año para dedicarlos a algo en especial. El número es más grande del que solemos imaginarnos. Si nos atenemos a lo que está en su web está en torno a los 150, siendo el mes de enero el que registra menos y el de junio el que más. A veces, un mismo día puede estar destinado a causas diferentes y los temas son muy variados, desde el destinado a las viudas como hasta los asteroides. Es posible que esta pluralidad haga que muchos pasen desapercibidos y no sirvan para nada. De todas formas, esta práctica de dedicatorias ha sido criticada en algunas ocasiones. No obstante, la verdad es que depende. En realidad, para que tengan utilidad es necesario que se impliquen instituciones y particulares. Pues bien, el pasado 30 de enero, se celebró el Día Internacional de la Paz -si bien la resolución de la ONU habla del tercer martes de septiembre- para conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada nación y pueblo, y entre ellos. En Huelva se hizo algo. Sí. ¿Quién y qué? Pues un colectivo que se autodenomina Poetas por la Paz y que organizó una lectura continuada en el salón de plenos del Ayuntamiento; quien quería lo hacía con su propio texto y quien no con el de alguien que tratara el tema. El nombre con el que se hacen llamar sorprende por inhabitual; parece sugerir que no sólo hay en ellos una vertiente diletante sino también un cierto compromiso de carácter social e, incluso, político. Es de agradecer ese tipo de iniciativas porque estimula en esta provincia tanto la creatividad como la toma de conciencia de algo tan transcendente como es la paz, que para que sea auténtica debe estar acompañada de libertades y derechos. Previamente, dicho grupo impulsó la edición de un libro, coordinado por Ramón Llanes, en el que se plasman poemas o prosas poéticas de 170 autores que hacen referencia a esta tierra, de ahí su título, Huelva es verso. Como es lógico, cada cual hará sus valoraciones con el estilo de unos o de otros, pero de lo que no cabe la menor duda es que la obra representa un esfuerzo muy loable al recoger emociones, sentimientos, recuerdos, evocaciones… que parten de la vivencia con nuestro entorno y eso merece la pena. Sería interesante que estos pasos fueran emulados por otros colectivos de la cultura porque constituirían buenos trampolines para la proyección exterior de Huelva. Lo local o lo regional -salvo para los torpes- no está reñido con la universalidad. Esperemos que así sea.