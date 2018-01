Hombres y animales

Ni los hombres son animales ni los animales personas como considera, a los perros, Melissa Rodríguez, de Ciudadanos. El Instituto de la Mujer, en la campaña contra el acoso callejero No seas animal, ha comparado a diferentes tipos de hombres con animales según su forma de "entrarle" a una mujer al objeto de erradicar esta fauna callejera. Está el pulpo, ese que se pega cada vez que puede; el cerdo, el que te grita barbaridades; el buitre, el que está siempre al acecho o el gallito, ese que dice piropos pero a metros de distancia.

Las mujeres nos llevamos defendiendo de ellos toda la vida. El No es no tiene ya unos cuantos años y, por fortuna, en muchos hombres ha ido calando la educación adecuada para saber comportarse con sentido común. Otros persisten en mantener actitudes de superioridad y machismo frente a las mujeres. Siendo una defensora de la dignidad femenina esto no implica que generalice la creencia de que todos los hombres son iguales. La educación, primero por parte de las madres y padres, y después en el colegio, es la base de la formación del carácter de un individuo. Está bien que se divulguen campañas, sobre todo en Andalucía, que es calificada como una de las comunidades más machistas de España. Pero, he de ser algo crítica con esta misión ya que nos deja a las mujeres como unas víctimas indefensas. Primero: la voz del narrador es de un hombre que detalla unos actos como si fuera una mujer. Segundo: no voy a discutir a la fauna descrita puesto que muchas veces les hemos llamado "cerdos" a los varones cuando se han sobrepasado diciéndote cosas asquerosas. O "pulpo" al típico metemanos al que le hemos respondido con una bofetada. Tercero: en la campaña echo de menos que el discurso sea otro que: "ayúdanos a que la fauna callejera se extinga". ¿A quién reclaman la ayuda? ¿Otra vez, a las mujeres, para que llamemos a otro teléfono, el 900200999? ¿No será que se está cometiendo el mismo error por no dirigirse directamente a los hombres para que corrijan y reflexionen sobre sus torpes comportamientos? ¿Incluso a los maltratadores para inducirles a que sean ellos quienes pidan ayuda de un profesional? No todos los hombres son animales. Los hay mal educados, soeces, infieles. Otros acosan, maltratan, violan, matan. Pero no todos son el mismo hombre. Supongo que habrá hombres desorientados porque ya no sabrán cómo ligar ante el temor de recibir una bofetada o ser denunciado. Aunque tampoco es tan difícil ser un hombre íntegro.