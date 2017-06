Aveces, la vida proporciona en la misma experiencia emociones positivas y negativas. Es como una mezcla de lo dulce con lo amargo, pero sin que una parte interfiriera con la otra. Para hacer más diáfano este aserto, me permitiré contarles una vivencia personal. El pasado martes, yendo por la autopista hacia Sevilla, los vehículos que iban delante hicieron unos movimientos extraños. Aminoré la marcha, me puse en el carril izquierdo y pude ver a la derecha a una mujer con la cara totalmente ensangrentada tumbada en el suelo y no había coche siniestrado. En poco tiempo, una chica portuguesa hacía señales a los que venían para evitar que la arrollaran; un camionero procuraba que no se moviera y la tranquilizaba, aunque su nivel de conciencia parecía muy bajo; un conductor, que era médico, paró inmediatamente para atenderla; al poco, por suerte, llegaron los de la Unidad Militar de Emergencias (UME) -que venían, probablemente cansados, de controlar el fuego alrededor de Doñana-, me preguntaron qué sucedía y, en apenas segundos, comenzaron a ayudar con el tráfico, a la par que su equipo médico intervenía con esa persona; casi enseguida apareció la Guardia Civil sumándose a lo anterior; después vendría la ambulancia. Todo era un misterio, nadie sabía nada, ¿se habría caído desde el paso elevado? ¿Cómo? ¿Fue una acción voluntaria? ¿Estaría implicada otra persona? Es posible que ya se tengan respuestas a estas preguntas, pero eso era lo que comentábamos entonces.

En este episodio, la parte negativa, claro está, era la situación de aquella mujer, más bien joven, que nos hacía sentirnos mal pero, como antes he señalado, la angustiosa situación a la vez hacía muy visible la positiva; gente que no se conocía estaba ahí, demostrando solidaridad y empatía, sin escurrir el bulto. A su vez, se hacía patente que se cuenta con cuerpos -como los militares mencionados, la Guardia Civil o profesionales sanitarios- que dan respuesta de manera eficaz, técnica y humanamente.

Con frecuencia criticamos, es cierto y lo hacemos con razón, porque la vida no nos priva en ocasiones de padecer la maldad que albergan algunos; pero es importante que tomemos conciencia de que existe lo contrario, de que hay personas que se exponen por los demás, con verdadero altruismo y con auténtico valor, mucho más que por el mero hecho de cumplir con lo políticamente correcto. Por todo, como ser humano no me queda más remedio que decir gracias, gracias infinitas por la entrega y ejemplo. Aún cabe la esperanza.