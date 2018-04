Más que la Familia Real, me preocupan las familias reales españolas, las de ustedes y la mía, sus trajines de a diario, sus celebraciones, los berrinches. Con qué llenan su alacena, cómo le va a tu chiquitina en la escuela, y si a padre ya lo ha visto el reumatólogo. La "primera familia de España" -así la llaman- es distinta y distinguida. A ver si no: con la Real, decimos "rifirrafe" a lo que en casa llamamos "armar la de Dios es Cristo" -expresión muy atinada para eso de hacerse repulgos en la puerta de la iglesia un Domingo de Resurrección-. En la Familia Real, el emérito ha pasado la Semana Santa en Arabia Saudí -eso sí que es quitarse de las procesiones-; en la nuestra, el yayo traspuso a lo alto del cerro a buscar espárragos. Otra diferencia: Leonor y Sofía, pese a ser menores, son personajes públicos de la institución monárquica. Les va en la cuna y cargo dar la cara sin píxeles, tan tempranas. No se sostiene la versión de algunos palafreneros mediáticos, que arguyen que doña Letizia cela por la imagen de sus hijas. Asesores, procedimientos y estrictos protocolos lo hacen por ella (su Majestad, que antes de reina fue buena periodista -me consta, compartí con ella meses de mesa en una redacción-, lo sabe). Podrían haberse ahorrado el vídeo que hicieron por Navidad: si querían "vender" que la Familia Real es como la de usted y la mía, un pitote dominical nuera-suegra resulta mucho más convincente.

La Familia Real intenta un equilibrio imposible: ser símbolo fijo y parecer la familia ideal. No están ahí para ser perfectos, sino para aparentarlo. Es esto, que no estén sabiendo sostener esa ficción, lo que no se les perdona. La mano que en la pelu abre el ¡Hola! necesita que algo -a poder sus reyes- sea perfecto. La monarquía española y quienes la defienden a ultranza no pueden permitirse que se desconche esa fachada. Como antaño, sonrisas sardónicas, coyundas, cuñadismos, paños e intrigas de palacio siguen siendo cuestión de Estado.

Pero ahora las porfías entre reinas no pasan de media morisqueta (mientras, padre e hijo quedan de serenísimas majestades). Prefiero las de antes, como las de Isabel I de Castilla y Juana La Beltraneja. Esas sí que eran buenas. ¿Se imaginan a las mesnadas del actual duque de Lugo tomando Zamora? Propongo que no haya memes de esos, sino letrillas jocosas y rabeladas. Ya me estoy viendo en el campo de batalla. "¿Y vos de quién sois, de doña Sofía o de doña Letizia?", "¡De doña Letizia!", "¡Toma mandoble!".