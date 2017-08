Ecos musicales

Siempre he creído que la música es una de las artes más bellas para el espíritu humano. Recuerdo cuando desde pequeño aprendí aquello de que la música era "el arte de bien combinar los sonidos y el tiempo". Y en mi mente siempre vagó la idea de saber, aprender música. No pude. Las coordinadas de la época hacían caminar a las profesiones más comunes y mi sueños musicales se quedaron en eso, en sueños. Solo de oído me atrevo a acariciar un piano e intentar sacar mis melodías más apreciadas.

Estas razones me hicieron aficionarme a los discos, la radio y a los conciertos. En aquellos lejanos años solo la Banda Municipal nos deleitaba con sus preparados conciertos en la Plaza de las Monjas, los domingos, y en la de La Merced, los jueves al anochecer, en verano.

Así fuí conociendo las maravillas de ese arte y a sus protagonistas. He gozado de la amistad de muchos directores de nuestra Banda, hoy Sinfónica Municipal de Huelva. Desde don Manuel del Castillo hasta el presente, todos ellos han sido buenos amigos a los que he admirado en su profesión.

Algunos de ellos fueron magníficos compositores y sus creaciones quedan como muestras de su saber y de su arte.

Hoy día gozamos de tener un director en nuestra Sinfónica, un auténtico maestro, que ha sabido revolucionar el sentido musical de la Banda Municipal y darle un carácter a la misma de primera línea. Francisco Navarro es, sin duda alguna, unos de los más destacados músicos de España y su labor como director es reconocida en los ámbitos internacionales.

Paco Navarro ha sabido que Huelva valore a su Sinfónica, que sus actuaciones se vean llenas de público en el Auditorio de la Casa Colón y que por fin, ya era hora, Huelva se sienta orgullosa de poseer una de los mejores cuadros de profesores del país.

Hoy, la Escuela de Directores que lleva su nombre, por él fundada, ha reunido en Huelva a más de centenar de directores de distintos países del mundo, formando un acontecimiento musical impresionante.

Nos encontramos ante una figura de la música de gran valor y reconocido prestigio internacional, al que agradecemos su labor por la elevación musical en Huelva y la fama que nuestra ciudad está alcanzando en todos los ambientes musicales.

Nuestro agradecimiento a tan gran músico y buen amigo.