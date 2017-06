Entre 'Diario' y yo, 160 años

El 28 de marzo de 1990, en un partido entre los Chicago Bulls y los Cleveland Cavaliers, Michael Jordan anotó 69 puntos. Cuando los reporteros de las televisiones se desplazaron a los vestuarios -cosa que no sé por qué aquí no se estila- preguntaron a todos los integrantes de la plantilla cómo se sintieron al compartir ese momento mágico con alguien tan excepcional. Le tocó el turno a un novato que había fallado uno de los dos tiros libres que intentó en el último cuarto, en ese momento que en la NBA llama los minutos de la basura. Todavía recuerdo su respuesta: "siempre recordaré este día en el que entre Michael Jordan y yo logramos 70 puntos".

Algo así me ha pasado esta semana cuando miré la portada de Diario de Cádiz del día en el que cumplía siglo y medio de vida. Un servidor está de décimo aniversario desde que entró a este grupo y qué quieren que les diga, ese orgullo, acrecentado sin duda por mi ejerciente condición de gaditano consorte, se me despertó en toda su plenitud. Y es que tiene un mérito increíble. Admirador de colmados y ultramarinos, de esas tiendas que todavía con el paso de los años no se han desprendido del olor a anchoas en salazón, que agolpan en sus estantes botes en equilibrio precario, de comercios que se agarran a su historia y que esgrimen buen hacer, buenas caras frente albip de una caja registradora y de los que siempre sales con una sonrisa en la cara, que alguien lleve 150 años haciendo algo, lo que sea, me parece impresionante. Si encima es un periódico, que se somete a críticas todos los días por aprendices de periodistas, desahogados de 140 caracteres, políticos que saben de esto y agitadores de tomo y lomo, es algo que, como insignificante cooperador necesario de que éste que tienen en sus manos salga todos los días, me hace querer aún más lo que hace que me levante a diario. A pesar de todo, seguimos adelante y sin duda, 150 años después, con la historia no sólo de su ciudad, ni de su país, sino del mundo tal y como lo conocemos, sobre el recuerdo de quienes pasaron por delante nuestro y dejaron su trabajo y su vida para poder llevarlo adelante y con el compromiso de quienes vendrán después a tomarnos el relevo, no se puede sino dar las gracias a quienes lo comenzaron y prometerles que vamos a seguir en la brecha intentando hacernos dignos de esa historia. Ese es nuestro compromiso con ustedes. Felicidades Diario y a todos los que lo hicieron, lo hacen y lo harán posible.