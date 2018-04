Debate de la sanidad, ¡suspendido!

Puede resultar extraño, pero cierto, que en estos tiempos ¿democráticos? de corrección política impuesta como una especie de autocensura para no ser descalificados y de libertad, por tanto, dirigida, se mantienen hábitos alejados del consenso y el diálogo necesarios para unas relaciones adecuadas entre administraciones y administrados.

Y digo esto porque con sorpresa, hemos comprobado cómo se ha suspendido un debate público, en un foro como es la Universidad, sobre: Situación sanitaria pública en Huelva. Vista la composición de la mesa, no entendemos la citada suspensión al haber representación profesional y de gestores, claro está que a la autoridad -competente, por supuesto- no le habrá interesado. Ello pone de manifiesto la excelsa autonomía de los directivos sanitarios.

No voy a plantear un listado de las necesidades de Huelva en este ámbito, muchas de ellas con carácter histórico como, tampoco, la sutil estrategia de titulares "vendedores de humo" para aparentar toma de decisiones.

Lo grave, a mi entender, está en la falta de convicción para rectificar, de verdad, los errores de gestión, de implantación y ¿marcha atrás? De un modelo asistencial nefasto, de la insuficiencia de recursos… las grandes partidas presupuestarias expuestas no sirven de nada si no se tiene capacidad para ejecutarlas y lo que es peor, la desmotivación generalizada de los trabajadores sanitarios, verdadero soporte de la atención y víctimas, a veces, del malestar general.

No vale acusar de politizar para potenciar lo privado -que debería ser complementario y no rechazado per se - pues no hay nada mas potenciador de la privatización que la mala gestión de lo público.

Miren si es penosa la situación que han dejado muchos "cadáveres" de gestores en el camino: fusión versus desfusión sin verdadera voluntad de rectificación mientras los ideólogos del modelo permanecen en sus cargos y, además, impiden el debate público. Todo un ejemplo de trasparencia y ejemplaridad para mejorar las posibilidades asistenciales y de bienestar orientadas hacia los ciudadanos.