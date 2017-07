Q -singularidad andaluza- ZPedro, no sabes cómo me gustaría poder dejar de referirme a tus actuaciones y decisiones, pero lo pones imposible. Comprendo que tu renuncia al acta de diputado condiciona tu posición, necesitas hacerte visible. Sin embargo, ello no implica que te conviertas en el subalterno de Pablo Iglesias pues él tiene un puesto en el cartel que, por ahora al menos, a ti te está vedado.

Concretando, que es lo que casi nunca haces salvo cuando sobreactúas pidiendo la dimisión de Mariano Rajoy en una pose ensayada sean cuales sean las conclusiones, por ejemplo, en su testificación del otro día. Concretando, digo, reconoce -sin eufemismos- que la necesidad de la liquidación de Mariano Rajoy que continuamente propugnas es como un reconocimiento implícito de tu incapacidad para ganarle en las urnas.

Concretando más. Tú sigue alejándote de Andalucía con tus plurinacionalidades, tus quitas económicas para algunos y tu doble lenguaje de apoyo al Estado y al Gobierno, pero discutiendo y poniendo en solfa cada decisión que se toma en el problema territorial. Más concreto aún. ¿Es Andalucía un territorio singular con características de nacionalidad? Comprendo que es pregunta de nota porque si no sabías qué es nación, difícilmente podrás entender lo que es el "federalismo cooperativo" que este fin de semana desde Andalucía te van a plantear con Susana Díaz de punta de lanza.

Sigo concretando. ZPedro, eres capaz de decir, sin solución de continuidad, lo mismo, lo contrario y al final imponer a los tuyos que se abstengan. Porque te da igual engañar a Felipe González que desterrar a Alfonso Guerra de la Fundación Ideas. Afirmar que pactos nunca con el Partido Popular, ni con populismos, literalmente: "Ni antes ni durante ni después…" obviamente durante períodos de pre o de campaña electoral. Continúo concretando porque tú lo haces poco.

La solución catalana está en el diálogo, ¿de qué y sobre qué, además de con quién? Reforma constitucional, con orientación, la plurinacional ¿?... podríamos seguir. Por fin y última concreción. "¡Quien pierde, dimite!" para una vez que fuiste concreto y contundente, sin insultar, tuvieron que echarte.