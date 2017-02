No hace falta ser un habitante de alguno de esos siete nuevos planetas que ha descubierto la NASA para darse cuenta de que lo que está pasando en este país con la corrupción no es normal. En apenas una semana hemos asistido entre escandalizados y estupefactos a una sucesión de condenas, absoluciones, dimisiones y ceses que han dejado la imagen de la Justicia a la altura del betún. Una infanta, su marido, uno que pudo ser presidente del Gobierno, otro que mandó (y mucho) en las cajas, otro que trabajó para el Rey, y así un largo etcétera, han sido protagonistas de los titulares como consecuencia de sus andanzas. Una década de despropósito, pelotazo y vida padre ha sido sentenciada en los tribunales y ha radiografiado a la perfección los males de este país. La corrupción es una pandemia que afecta a todas las extremidades de este cuerpo autonómico en el que nos organizamos.

No voy a entrar a valorar si los fallos emitidos por sus señorías son justos o no, pues al fin y al cabo son fallos y como tales susceptibles de ser interpretados. Dejan claro, eso sí, que durante mucho tiempo hemos tenido una clase dirigente mucho más que golfa. Definen también para muy mal la imagen de una Infanta de España que se ve que en su casa manda menos que yo y a la que habría que poner un tutor al lado dada la cándida inocencia con la que se desenvuelve por la vida. Excepción hecha claro de que esa candidez no le da para todo y bien que se aferra a sus derechos dinásticos después de haber puesto a la monarquía en la peor situación que ha vivido desde que Alfonso XIII marchara camino de París. En fin, volvamos al tema.

Lo que los juzgados nos han escupido esta semana es el veredicto a una forma de vivir obscena, impropia, deleznable y estomagante. Que el yerno del Rey, el hombre que pudo ser presidente del Gobierno o el banquero que dominó una de las mayores entidades del país hayan sido condenados por enriquecerse y utilizar sus cargos en beneficio propio es lógico que indigne al país. Que quienes todo lo tienen en la vida se valgan de su más que privilegiada situación para timar a los demás a cambio de unas monedas sonroja y lleva a la reflexión. ¿Cómo es posible que teniendo posición, dinero, trabajo y la vida resuelta pueda uno reptar de esa manera? ¿Cómo se entiende que uno se dedique a comprarse vinos o calzoncillos con la tarjetas del banco cuando tiene el dinero por castigo? ¿Cómo se puede uno inventar una ONG falsa formando parte de la familia del jefe del Estado? ¿Hasta dónde llega la codicia y el amor al color del dinero? ¿Cómo se puede salir con la cabeza alta de un juzgado porque no te han puesto fianza? ¿Cómo es posible vivir así?

Llámenme ingenuo, o directamente tonto, pero a uno le da rubor comprobar hasta dónde es capaz de arrastrarse el ser humano. Hasta qué punto es capaz de corromper el poder. Cuál es el límite de la codicia. Y luego algunos se sorprenden de que la sociedad grite alto su cansancio.