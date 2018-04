¡Cierran el Fondo ODS!

Cómo le explico a éste niño de Karial, una barriada de Dhaka en Bangladesh, que en diciembre le abandonamos? Ahí lo tengo, frente a mí. Apoyando su cuerpo ennegrecido por la suciedad del barro y el agua de los charcos con los que se baña, que nos vamos. La pared en la que apoya su esqueleto es tan negra que parece quemada por el carbón. Las estrechas callejuelas no están acostumbradas al calor del sol que podría secar las permanentes humedades ni la luz natural puede entrar en cualquiera de las míseras construcciones. Los pasos son pisadas húmedas de pies descalzos. Los vientos pasan de largo sobre el arrabal. La oscuridad reside aquí. El hambre y la miseria persistirán ancladas como percebes a una roca de mar, en estos tugurios donde el Fondo ODS había llegado para llevar alimentos, educación, igualdad, salud, energía, agua, economía, paz, justicia, vida.

Yo creía en ellos y a ellos me he entregado los dos últimos años. Paloma Durán consiguió, en un tiempo récord, erradicar de la pobreza a tres millones y medios de personas, cinco millones de beneficiarios, en más de 17 países. Donde la gente podía tener la oportunidad de construir un proyecto de vida gracias a los fondos de contrapartida. Por cada dólar que daba en el Fondo, los actores locales o internacionales tenían que aportar un dólar adicional. Así se multiplicaba el presupuesto. Y lo consiguieron.

Hoy no puedo de dejar de repasar todos las caras de los beneficiados de los que he estado escribiendo durante un año en este periódico y en la página del Fondo ODS de la ONU. Dije que los pobres también ríen porque vi los resultados de los hermanos Roca en Nigeria donde han enseñado a cultivar y conservar los tomates. Se ha creado toda una cadena de vida, desde la recogida hasta la exportación. Podría repasar cada una de las obras logradas como la ruta Lenca, donde las mujeres pueden vender sus propias obras. He llegado a llorar de felicidad al ver que mujeres tenían las mimas oportunidades que los varones en países donde ellas y sus hijas eran despreciadas.

Se cierra el Fondo ODS justo cuando estaba despegando. Cuando los resultados eran brillantemente históricos gracias a la dirección de Paloma Durán. Alguien en el Ministerio de Exteriores español ha firmado su cierre sin dar ninguna explicación. La pobreza se puede erradicar, pero ni da audiencia ni interesa y encima se veta a quienes creen y dan su vida por ello. ¿Cómo se lo digo a éste niño?