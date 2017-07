Los vecinos de la barriada de José Antonio han recibido una carta de su asociación de vecinos invitándoles a manifestarse sobre la conveniencia de cambiar el nombre de su barrio y de sus calles, por aquello de cumplir con la ley de Memoria Histórica; según dice esa carta el Ayuntamiento respetará la opinión que expresen. La verdad es que sorprende esa "buena voluntad" del Ayuntamiento, ya que la barriada y sus calles se nombran como el fundador de la Falange y sus secuaces, y la ley obliga desde hace años a todos los municipios a borrar de las calles los símbolos fascistas. La ley es de obligado cumplimiento, sin ambages, y no es posible opinar al respecto. Es lo que tiene vivir en un Estado de Derecho, nuestra convivencia está regulada por ley.

Quiero recordar aquí que desde hace años el Foro por la Memoria de Huelva denuncia este hecho, ante la permisividad de administraciones y la ciudadanía en general; aunque es posible que la mayoría de los habitantes de Huelva no sepan que las calles que comienzan con el nombre Camarada hagan referencia a falangistas de la época. Mirando hacia atrás y con la distancia que dan ya 13 años desde que se promulgó la citada ley, hemos conseguido devolver algo de dignidad a las víctimas y sus familiares quitando estatuas de Franco, pero creo que no se ha desarrollado el verdadero espíritu de aquella ley, recuperar realmente la memoria, mirarla de frente, conocerla y ser capaz de reconciliarnos con nuestro pasado aprendiendo de él. ¿Cómo es posible que los jóvenes de Huelva no sepan que cuando el autobús hace parada en la Barriada de José Antonio lo hace en la de José Antonio Primo de Rivera? La Guerra Civil, la dictadura y la represión que se vivió en España forman parte de nuestro acervo histórico y sociológico, no podemos pasar de ese periodo de tiempo como si fuera algo anacrónico, no podemos permitir que las generaciones posteriores a la llegada de la democracia no aprendan de lo que ocurrió, hace nada, en España.

La "historia se repite" es un dicho popular que lamentablemente se hace real cuando vence eso de que lo pasado, pasado es. Hay que aprender cómo la violencia de unos pocos causó tanta desgracia a la mayoría, cómo nos sumió en una época de vileza y atraso, y cómo puede volver a ocurrir. La Barriada de José Antonio (Primo de Rivera) debe cambiar de nombre, y debemos saber el porqué.