E style="text-transform:uppercase">l país va, miren ustedes, pues como camina Rajoy. Correr, no corre, porque seguramente no puede.

A paso de trote ligero la estampa y figura nos devuelve una imagen rígida y desacompasada.

Si fuera una mujer, un tipo así no me seduciría. Quien trota de tal guisa carece de toda erótica y si me invitara a bailar le temería en grado sumo, al pisotón y al ridículo, mire usted.

Desde una mirada masculina un paisano que se mueve así al andar carece de todo riesgo para que te levante a la chica.

Si fuera un niño y viera caminar a Rajoy, pensaría que es alguien muy raro, del que no debo fiarme.

Si fuera un líder político extranjero me hartaría de reír.

Si fuera Bárcenas le estaría agradecido. Igual que Trillo.

Si fuera Obama diría que, efectivamente, Spain is different.

Si fuera Trump le regalaría un sombrero mexicano.

Un profesor de baile tendría una misión imposible; lo mismo diría uno de inglés y uno de educación física.

Si fuera Aznar emularía a Alaska: "... como pudiste hacerme esto a mí".

Si fuera una persona con talento me deprimiría.

Si careciera de él tendría esperanzas.

Si fuera un problema me aliaría con él y le pediría su cajón.

Si fuera la decisión me pondría nervioso.

Si fuera la justicia me daría vergüenza.

Sin fuera la verdad me sentiría humillada en su presencia.

Si fuera la nada le invitaría a bailar

Si fuera un parado le pediría un trabajo para maquillar la estadística y ser pobre.

Si fuera Juan Perro le cantaría "no más lágrimas".

Si fuera la democracia llamaría a la señorita Pepis para pedirle explicaciones.

Si fuera la esperanza asumiría la frase de Cancerbero a las puertas del infierno y llamaría al orden a Dante. Dante...

¡Dante! Desesperanzada y dantesca España.

¡Uffff! ¿Qué día es hoy? ¡Pero si son las 6 de la mañana! ¡Es lunes!

¡Maldita sea!

Es tardísimo. Tengo que ir a trabajar, este mes no llego, menos mal que están mis padres y mis suegros para que me presten.

¡Que país tan triste y desesperanzador!