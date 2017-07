Asimetría y peloteo

En 2006 publiqué un artículo que podría reproducirse tal cual a raíz de la declaración de Pedro Sánchez en cuanto a que España es un Estado plurinacional. Su título recogía la pregunta que desde el siglo XIX muchos se han planteado: ¿Qué es España? Ortega y Gasset, Julián Marías, Laín Entralgo y toda una extensa lista de autores intentaron ofrecernos una visión para propiciar algún consenso al respecto, pero esta cuestión permanece abierta y todo parece indicar que no se cerrará pronto. No voy a entrar en temas conceptuales pero sí diré abiertamente que desde las más variadas orientaciones políticas se escuchan o se leen manifestaciones que ponen al descubierto una gran ignorancia sobre lo que opinan, como, entre otras cosas, identificar nación con Estado. Pero dejando al lado el asunto de si lo que hay es una sola nación o no, creo que es necesario señalar que, por una parte, uno de los puntos clave que dificulta esa posibilidad de que se llegue a un entendimiento acerca de la concepción de España es el hecho de que hay quienes quieren un Estado asimétrico, lo que por supuesto implica desigualdades y, por otra, que ningún partido se atreve a enfrentarse con firmeza a los que tienen privilegios y favoritismos de manera continuada. Por ejemplo, en su día la propuesta de reforma del Estatuto del País Vasco, el conocido como Plan Ibarretxe, introducía en su preámbulo que el Estado español fuera asimétrico. En este caso, la iniciativa no prosperó. Sin embargo, el Estatuto catalán actual sí contiene que el Estado garantizará la posición anterior de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita entre las comunidades autónomas si éstas se nivelan en servicios de educación, sanidad y otros. El primer problema es que aquello del café para todos no, que pronunciara Pujol, sigue vigente, siendo sus consecuencias evidentes: a unos más y a otros menos. Véanse si no las diferencias de inversión a favor en ambos territorios en los Presupuestos Generales del Estado para 2017, si se comparan con el andaluz. Es como un disco rayado que se repite y repite. Y, el segundo, es que nadie quiere molestarlos. Por cierto, como simple anécdota, ¿se han fijado en la tabarra que han dado con lo del 25 aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona? Puro peloteo político, que se suma a las visitas del jefe del Estado, de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, etc. A ver si nos enteramos que la igualdad y la solidaridad interterritorial hoy en día es una falacia.