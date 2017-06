Los zapadores de auckland (primer test Lions 2017)

Buscando en las profundidades del partido que enfrentó a los All Blacks y a los Lions en Eden Park (Auckland), la derrota por 30 a 15 que sufrieron los europeos tiene lecturas que no son del todo negativas para los turistas de Gatland. Fue una batalla de zapadores. El planteamiento de los All Blacks reflejó el respeto que los de rojo imponen incluso en la máquina de precisión neozelandesa. Los de Hansen optaron por un instalar una correa de transmisión entre su juego a la mano y el trabajo de desgaste contra la delantera rival. Aaron Smith entabló un diálogo con sus delanteros a base de balones cortos y rápidos y entradas suicidas contra el pack de los Lions, que en cuestión de 20 minutos ya habían tenido que hacer el doble de placajes que los de negro. Incluso los centros se unían a la fiesta si la posesión pasaba de las siete fases. En los puntos de encuentro fue donde los zapadores neozelandeses hicieron su trabajo. Retallick y Read, espectaculares, ensuciaron los rucks y forzaron varias pérdidas de balón obligando a los Lions a cambios de ataque a defensa, el primer ensayo de los locales llegó por uno de esos puentes.

Los All Blacks construyeron su juego desde los rucks, jugando al límite del reglamento; los Lions optaron por atacar desde lejos y contragolpear. La jugada del primer ensayo europeo se inició con lo que pareció una toma de decisión errónea por parte de Williams. Decidió correr con el balón en una jugada que pedía una patada defensiva, pero el galés vio una puerta y, con la ayuda de Te'o, se plantó en la divisoria. Una jugada para el recuerdo que, tras varios offloads, terminó con un ensayo de O'Brian.

El encuentro finalizó en el minuto 60. Los Lions trataron de hacer resonar la melé con dos cambios, pero Gatland midió mal la frecuencia y los All Blacks les arrollaron. La segunda parte se resolvió con ensayos de los de negro producto de los errores que forzaron con su presión. Los Lions necesitan el balón para hacer sufrir a la máquina. Ese juego es el que debe destilar Gatland.