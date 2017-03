El vía crucis

Una vez pasados unos días del vía crucis del Consejo de Hermandades, con la acertadísima imagen del Cristo Yacente, de la Hermandad del Santo Entierro, me alegra decir que me sorprendió gratamente su planteamiento y desarrollo. Es más, estoy totalmente convencido que con más ayuda externa, como la prestada el pasado lunes, esta hermandad podrá recuperarse y ser un referente cofrade, que por historia e importancia del misterio que representa, está llamada a ser.

La elección de la Plaza de San Pedro, monumental, coqueta, recogida y tranquila, ha sido todo un acierto para el desarrollo de este acto piadoso. Ya ha quedado más que demostrado en otras ocasiones. Además, gracias a la cercanía de su sede canónica, los traslados, a pesar de ser lunes por la tarde, han estado más que arropados por sus hermanos, los numerosos fieles y hasta el buen tiempo ha querido sumarse para quedarse a contemplar la belleza del momento.

La sobria parihuela, la cuidada exposición de la sagrada imagen, los faroles que lo alumbraban y el exorno floral, completaban una composición estética muy acertada para el acto programado. El rezo de las estaciones, el acompañamiento musical, el arropo de los fieles y la seriedad mostrada por el cortejo participante, provocaron, a mi entender, momentos de verdadera piedad cristiana que invitaron al rezo.

Muy acertado nuestro obispo don José, que tras el rezo de la última estación, tomó la palabra y haciendo referencia al evangelio de San Juan, indicó "el grano de trigo, si no cae en tierra y muere, no da frutos". Precisamente a su lado se encontraba Javier Mesa, el hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro y hacia él se me fue la vista, al escuchar las palabras de nuestro obispo. Debo destacar el gran esfuerzo de este gran cofrade, en pro de su hermandad de toda la vida y me alegro que su trabajo abnegado esté dando sus frutos, tal como dijo don José, por caer en tierra. Aunque para ello haya tenido que morir, anteriormente.

La Hermandad del Santo Entierro de Huelva siempre ha sido, cuanto menos, peculiar dentro de la nómina de hermandades de Semana Santa. Capaz de lo mejor y de lo mejorable. Alfa y omega. Una hermandad cargada de años de historia como la que más, que muere y renace continuamente. Ha contado tradicionalmente con una escasa nómina de hermanos y familias históricamente enfrentadas. Sin embargo, era la hermandad de todos, la hermandad oficial. Sus pasos, además de tener la dificultad añadida de ser tres, han sido difíciles de procesionar. Posee un escaso y prestado (representaciones) cortejo nazareno. La junta de gobierno actual, presidida por Javier Mesa, ha conseguido lidiar ese elenco de dificultades, pasando su propio vía crucis, para convertirlas en oportunidades de crecimiento y en cada acto o culto que preparan, se nota la mejora continua y el acierto.

Creo que es el momento adecuado para que todos ayudemos estas personas voluntariosas, que con escasos recursos y mucho trabajo, están logrando unos resultados más que satisfactorios. Debemos alabar lo bueno y sentirnos partícipes de la ilusión de un grupo de hermanos que han puesto en marcha numerosos proyectos, con sus dificultades y sus fallos, pero también con su honradez y humildad.

Si me lo permitís, humilmente os llamo a colaborar en el engrandecimiento de esta histórica cofradía. Vamos a agradecer la buena labor mencionada poniendo cada uno nuestro granito, visitando la ermita, echando un eurito en el cepillo, acudiendo a los actos organizados, aunque no seamos hermanos. Enviando una representación digna a su estación de penitencia, haciendo un donativo de salida o sacando la correspondiente papeleta de sitio: hermanos, representaciones de otras hermandades, costaleros y por supuesto instituciones y autoridades. Sí, os pido ese esfuerzo, a nivel particular o institucional, para engrandecer también sus proyectos. De esta forma, agradeciendo y colaborando, haremos grande esta hermandad para orgullo y disfrute de todos los onubenses. Ideas, ya tienen. Mimbres, también. El grano ha caído en buena tierra.