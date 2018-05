Da la impresión de que el Ayuntamiento acelera por la venta del Recreativo, lo que quiere decir que se percata de la importancia de poner, en la misma velocidad, las decisiones sobre el club y lo que exige el fútbol de forma estructural. Después de los pasos que se han ido dando, no se puede poner en duda que trabajan para alcanzar la meta de la serenidad. Pero también se entiende que algunos hechos constatados determinan que ha habido equivocaciones, que las cosas no se pueden hacer desde la angustia por el tiempo pasado.

El caso es que el Recreativo vuelve a ponerse en el escaparate de la venta. Y ahí te quiero ver. Algunos se han puesto altavoz en boca para pedir que el Recre regrese a Huelva. Y después del pliego de condiciones del Ayuntamiento, queda la impresión que la compra puede estar al alcance de algunos, algunos de Huelva, quiero decir. Si el Recre es hoy del Ayuntamiento y tiene como prestamista a Juanma López, es porque, por las razones que sea, nunca Huelva dio un paso al frente empresarialmente hablando. Hay quien duda de cómo se va a realizar la venta estando un inquilino dentro. Se supone que ese apéndice lo tiene controlado el Ayuntamiento. Es de sentido común que el que venga a comprar se tiene que encontrar la casa limpia de polvo y paja. Es decir, tiene que asumir lo que dice el pliego pero no puede hacerse con la responsabilidad de ese contrato de diez años que tiene firmado Eurosamop.

Después de mirar a las caras de los protagonistas, particularmente me queda la impresión de que ese tema está controlado. Si es Juanma López el que acude a la compra y se lo queda, entonces no habrá problemas. Pero me da a mí que esta vez el abanico se ampliará. Suenan campanas. Y ha habido reuniones. La veda, si me permiten la expresión, queda abierta. Ahora sólo falta saber hasta qué punto Huelva tiene ganas de Recre. Y vuelvo a apostillar. La Huelva empresarial. Esa que pocas veces ha mostrado interés por las señas de identidad de esta tierra. Igual ha sido por la politización sufrida por el club desde hace años. Es posible que ahora sea diferente.