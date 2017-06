La última unidad

Hubo un tiempo no muy lejano, cuando el Recre aún andaba con garbo por el fútbol profesional, en el que el Decano era el arma arrojadiza de unos y la defensa de otros. Hubo otra época anterior en la que, por no dar un paso adelante con unos cuantos míseros millones de pesetas (con perdón), el problema albiazul terminó por hacerse dantesco. Sí, es verdad que para la vida municipal el fútbol no debió ser entonces -ni debe ser ahora- lo más importante en lo que gastar, pero es que el Recre (y permítanme el uso de la frase hecha, tan manida como real), es mucho más que fútbol; las repetidas manifestaciones, su repercusión mediática y local y hasta su catalogación cultural son buena muestra de ello.

Cuando hace algo más de un año todo estaba en tinieblas me dio por escribir que la pérdida de dignidad de esta ciudad y provincia si el Recre desaparecía iba a ser irreparable, de la misma manera que el proporcional aumento de orgullo si lograba mantenerlo con vida sería inconmensurable. Y en esa estamos; hoy, vive (jugadores, empleados y campaña de salvación mediante, entre otros); en 24 días, veremos. El Pleno del pasado miércoles demostró una unidad casi desconocida en nuestra ciudad, unidad algo irreal y con ciertos toques de postureo, unión de ésa que sólo fluye cuando ya no queda otra salida, pero unión prácticamente total, al fin y al cabo. Si pronto llega el primo del tío Gilito con los millones necesarios -eso aún lo tienen que ver mis ojos- para arreglar el asunto estaremos todos haciéndole la ola, pero... ¿y si no llega?

Aunque hay pistas que asoman por tierra, aire, e, incluso, algunas lo hacen por mar, el que esté curado de espanto que tire la primera piedra. En esta platea, desde luego, no queda ya ni para un tirachinas. Como no haya un valiente-interesado de verdad entonces sí que vamos a necesitar unidad: una unidad psiquiátrica de grandes dimensiones, para ser más concreto.