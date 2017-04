El Recreativo de Huelva es una institución que todo lo lleva al último minuto. Y bien que lo sufre la afición, que no vive tranquila ni un solo día de su recreativismo. Hasta el momento, esta máxima histórica del club onubense, el de equipo sufridor, la está cumpliendo a rajatabla en todas sus vertientes.

En lo deportivo ha sumado importantísimos puntos en el tiempo añadido o rozando el final del partido. En los últimos meses hasta dos victorias (La Roda y Linense) y dos empates (Mérida y Melilla), que están dando vida al Recre en busca de la salvación. El año pasado se logró la permanencia en el último partido de la Liga con un empate agónico en casa con el Linares y esta temporada habrá que ver hasta dónde nos llega el agobio.

Y en lo institucional, el Recre ya vivió la pasada temporada el último minuto para su inscripción en la Liga. Aquellas doce de la mañana se alargaron hasta la extenuación para ver si el Decano podía seguir compitiendo. Y nada nos hace prever que esta vez será distinto. El pago de las deudas a jugadores deberá esperar hasta el final, el pago de los sueldos de los trabajadores también llegará con el agua al cuello y ojalá que la inscripción del Recre para la temporada que viene llegue también, aunque sea en el segundo último.

La situación actual del Recre, en lo deportivo y en lo económico, no da para que podamos ir dando soluciones con tiempo. La rémora es mucha y sobrevivir día a día es ya un éxito. Lamentablemente, el Decano no tiene más opciones que ir apagando fuegos cuando se planteen o cuando ya no tenga más tiempo de carencia para su solución. Ir con la soga al cuello es lo que ahora toca con la esperanza de que llegue un tiempo en que haya un plan de trabajo que vaya más allá del partido del próximo domingo o del pago de la próxima factura.