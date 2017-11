La revolución 'millennial'

Nos sentíamos un poco desubicados, la verdad. Pero hace no mucho, a los de mi generación nos dijeron que no, que no éramos millennials. Eso es algo que ya sospechábamos, pero que aceptábamos de buen grado antes que asumir que éramos de la Generación X. Eso sí que no, ni por asomo cuadramos con las historias del Kronen y, sinceramente, antes millennial que aceptar que ya no somos unos chavales. Pero ni una cosa ni la otra. Ahora se han sacado de la manga que somos xennials, una pequeña subgeneración que nos permite sentirnos aún jóvenes y lozanos, a la vez que podemos tratar con condescendencia al mismo grupo del que antes formábamos parte.

Y es que estos millennials no se enteran de qué va la película, por mucho que los que fuimos a EGB llevemos años indicándoles el buen camino. Pero son el futuro, nuestro futuro, el de todos. Y en muchos casos habrá que adaptarse a ellos. Y eso justamente es lo que han empezado a hacer ya en el mundo del tenis.

¿Que los jóvenes de hoy en día no se concentran? Pues con partidos de cinco horas mal vamos. ¿Solución? Pues acortarlo todo. Los calentamientos serán de cinco minutos, sobrepasar el límite de tiempo de 25 segundos para sacar acabará en falta, se cargan el desempate del deuce, que en ocasiones se prolonga hasta el día del juicio final, y el ganador del set será el primero que gane cuatro juegos. Una gran revolución que ya está en marcha, puesto que se ha estado probando en un campeonato sub 21 que se disputó en Milán.

Habrá que ver cuántas de estas medidas acaban llegando a buen puerto, porque estamos hablando de un deporte que data del siglo XVIII, muy sobrio y muy rígido en sus normas. Pero también hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Renovarse o morir. Así que los puristas que no se lleven las manos a la cabeza y no pierdan el tiempo quejándose todo el rato. Ni que fueran millennials.