A nuestro querido profesor: José María Tejero

Desde que se abrió el Colegio Universitario de la Rábida (CUR) he tenido la fortuna de compartir contigo muchos cursos académicos. Sin dudas, el momento más próximo y cercano de nuestra larga y duradera amistad, en la que tuve la ocasión de tratarte más de cerca, fue cuando preparamos los temas y los guiones radiofónicos del primer curso de Contabilidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que terminó materializándose en el primer texto de Contabilidad de la UNED.

Durante esos cuatro meses, me iba a tu casa (en La Rábida) muy temprano, las mañanas de los sábados y domingos, y pudimos presentar a tiempo el trabajo que nos fue encargado. Posteriormente, durante muchos cursos hemos compartido muchas horas de trabajo y como siempre, tanto en tus comentarios, como en tus razonamientos, continuamente nos has trasladado tu buen humor, afecto, conocimientos y tu gran sabiduría.

Como es de suponer, no es el objetivo de este escrito resaltar tus enormes valores y grandes cualidades, aunque en tu caso, sí tenemos que resaltar tu tremenda visión cosmopolita.

Por el contrario, sí deseo de manera intencionada, resaltar tu excelente labor docente como profesor de Contabilidad en la Universidad.

Tú eras un firme partidario de que el alumno tuviera desde el inicio del curso un texto, mantenías el criterio que es mejor un mal texto que un mundo con un sin fin de apuntes, y al mismo tiempo, no concebías la docencia sin partir desde el inicio del curso con una programación semanal de los trabajos a realizar. De igual manera, tenías seleccionado un conjunto de casos prácticos que los alumnos tenían que resolver semanalmente en grupos.

Se trataba que, en cada grupo hubiese al menos un alumno con un determinado nivel contable que le permitiese, en los momentos de solucionar el caso práctico, aclarar las dudas a los demás componentes.

Este sistema partía, con una previa selección de alumnos correctores. Para ello, elegías entre los buenos alumnos de los cursos superiores, a los que se les concedían unas becas y eran los que corregían los casos o ejercicios prácticos que semanalmente entregaban los alumnos del curso.

Pusiste un libro de texto, publicado por la editorial Uteha, el Anthony, Robert N., con el título La contabilidad en la administración de empresas. Textos y casos.

Ciertamente que, originaste una revolución en la docencia de la contabilidad en el país, desde el momento en el que desde la primera clase el alumno se le entregaba un balance con su cuenta de resultados, cuando en España era y sigue siendo el último capítulo del curso.

El sistema permitía que, al final del primer trimestre el alumno dominaba lo que tradicionalmente se les pedía a final del curso.

Ciertamente el nivel de Contabilidad que tuvieron los alumnos del CUR fue reconocido a nivel nacional. Sin dudas, que fuiste uno de los profesores que contribuyeron a darle un gran prestigio al CUR.

Por lo que, fuiste el pionero de esta metodología de docencia de la Contabilidad en nuestro país, y la que siempre incorporé en mis proyectos docentes, y la que he tratado de aplicar, en la medida que las circunstancias me lo permitieron, en todas la universidades por la que he tenido la ocasión de trabajar y ha sido tan fenomenal que siempre me ha originado, curso tras curso, problemas con los demás profesores, dado que me protestaban porque lo único que estudiaban los alumnos era Contabilidad. De tal manera que, en más de una ocasión me forzaban a cambiar la metodología para que los alumnos pudieran estudiar las demás asignaturas.

Algo semejante fueron tus clases en los cursos del doctorado. Tu continua y permanente preocupación por la influencia que tiene la tasa de interés en el desarrollo de los países, y por otra parte, el efecto que produce la descontrolada tasa de natalidad como factor de la pobreza de los países, y más aun en los superpoblados, originó que, tanto en la Facultad de Sevilla, como en la de Huelva, en las que impartiste estos cursos de doctorado, los alumnos hablaran intensamente sobre la tasa de interés del dinero y los orígenes de la pobreza de las naciones.

Ya desde hace varios años, te empezamos a observar e ir comprobando y a ir sufriendo, como esta dichosa enfermedad te iba lentamente afectando y deteriorando, para terminar desgraciadamente acelerándose en los últimos tiempos.

Sin embargo, nunca podemos olvidar tu gran legado sobre muchas promociones de alumnos y tu excelencia como persona, como profesor y como universitario, que nos has impregnado a todos los que hemos compartido docencia contigo. Nunca podremos agradecerte tus rigurosas aportaciones personales al entonces Colegio Universitario de la Rábida y lo que más tarde fue la incipiente Universidad Huelva.