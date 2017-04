Un problema para el alcalde

La crisis que está devorando a Ciudadanos en Huelva tiene consecuencias que van más allá de la pésima imagen que la formación naranja está dando. La decisión del partido de Albert Rivera de restaurar en el puesto de portavoz a María Martín puede tocar de pleno los cimientos de la arquitectura de acuerdos hasta ahora existente en la plaza de la Constitución. A pocos se les escapa que la opción más natural de Ruperto Gallardo y Enrique Figueroa va a ser su salida al grupo de los ediles no adscritos. Sería difícil entender que aguantasen bajo las mismas siglas que les han humillado públicamente. Y sería también de ilusos pensar que se van a ir a su casa entregando el acta a un partido que se ha comportado con ellos de una forma que poco tiene que ver con los postulados que defiende la nueva política. Aquí ha habido un martillazo en la cabeza a los díscolos con la dirección, sin trámite de audiencia ni mayores explicaciones.

Así las cosas quien puede salir perdiendo más es Gabriel Cruz, quien hasta ahora había transitado en paz y con calma durante los dos años de mandato que llevamos. El alcalde, que vio cómo se quedaba sin oposición mayoritaria por el desastre protagonizado por el PP, va a tener que fajarse para sacar sus proyectos. En un momento en el que en el horizonte cada vez más cercano se atisban los presupuestos y, sobre todo, el Recre, Cruz y los suyos van a tener que templar mucho la muleta para lograr los tres votos que necesitan. No parece que vayan a encontrar ese apoyo en IU, que ya les dio calabazas al principio del mandato, ni tampoco en Ahora Huelva o Mesa de la Ría. Del PP ni hablamos, que en eso es en lo único en lo que están todos los populares de acuerdo.

Así las cosas, de la negociación de las próximas semanas van a depender asuntos clave de la ciudad. Gallardo y Figueroa no se antoja que puedan ser problema para el regidor, mientras que con Martín habrá que hilar fino para no dejar cabos sueltos. Lo más probable es que los expertos en fontanería del PSOE se apliquen a modo. Algunas voces dicen que el PP debe hacer lo mismo y atraerse a Martín. Sería lógico, desestabilizaría al contrario y revitalizaría sus exangües filas. Queda esperar acontecimientos, aunque lo único seguro es que, como dice algún destacado edil, "Gabi ya no va a estar tan cómodo".