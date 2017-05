El privilegio

Fray Antonio de Guevara fue un escritor y eclesiástico cántabro que se convirtió en uno de los autores más populares del Renacimiento. Resultó siempre polémico tanto por su peculiar forma de vida como por el perverso uso que hacía de citas célebres, ya que él las utilizaba para ganar notoriedad a costa de otros. Se cuenta que de ésas casi nunca aseguraba sus fuentes y que le encantaba falsearlas e inventarlas -como mucho valiente de Twitter hoy, vaya-, lo que cabreaba al resto de intelectuales de entonces, claro. Y, por esa época, los enfados no se resolvían con un hashtagh o un trending topic precisamente…

En una de sus obras (Menosprecio de corte y alabanza de aldea) dejó para la posteridad una curiosa frase: "Es privilegio de aldea que allí sea el bueno honrado por bueno y el ruin conocido por ruin". En estos tiempos hay quien aún se escandaliza con aquellos circos que montan unos y otros en televisiones, radios y redes; hoy proliferan quienes, con su smartphone, se permiten autoproclamarse líderes de masas porque ellos lo valen; muchos gozan de amigos influyentes que, por acción y omisión, prestan un potente altavoz para que haya quien dé rienda suelta a sus pedradas… Pero, ojo, no recurran a la fácil sentencia de "es que no deberían permitir a ciertos tipos salir ahí o escribir allá". Creo que la clave es todo lo contrario.

Un consejo: nunca le tapen la boca -ni le corten los dedos- a un alocado por muy pestilente que sea siempre su capacidad inventiva/destructiva. No hay mejor manera de tener detectado y controlado a un elemento peligroso que viéndolo venir de lejos, como no hay mejor manera de saber dónde está el camino correcto (incluso la verdad) que observándolo un rato: la certeza estará, invariablemente, justo en el sentido contrario al que el ruin señale, ya apunte con el dedo desde El Chiringuito o desde cualquier colina local. Y si es "privilegio de aldea" saber quién es el bueno y quién es el ruin no sería conveniente desperdiciar la oportunidad de tener, claramente, localizados a ambos.