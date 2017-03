La primavera se acerca

Habrá recreativistas que piensen tras leer el titular que este artículo está fuera de sitio, que trata sobre el tiempo que nos espera para la Semana Santa en Huelva o que simplemente es una versión muy libre del archiconocido winter is coming de Juego de Tronos. Pues no y bien que en ambos casos cabrían las analogías con el Recre como epicentro.

Se acerca la primavera y no es una referencia a este mes de marzo que despide el frío. Se acerca lo que significa. El recreativismo ha superado el más crudo invierno que recuerda el abuelo, empieza a sentir en su piel los tímidos rayos de sol que rompen el gélido clima que durante un tiempo que parece interminable ha tenido el futuro albiazul sumido en la penumbra y la incertidumbre. El verde se abre paso, se impone al gris, la vida gana terreno a la muerte, se acerca un nuevo tiempo de alegría.

El Recre tiene por delante nueve jornadas en las que rematar su permanencia en Segunda B y ahorrarse el sufrimiento de la campaña pasada. Bien le vendría una tregua deportiva a la entidad y a su afición. Ayudaría mucho para centrar las fuerzas en sus otros frentes, que no son pocos. Desde el lunes comenzó a cobrar los abonos de la temporada, con el claro mensaje que subyace en este paso, y en un horizonte no muy lejano se vislumbra un acuerdo con Hacienda. No son pocas las voces que fijan el mes en curso como el del desbloqueo, pero los precedentes imponen la cautela lógica. Los contactos están ya muy avanzados y deben dar sus frutos pronto.

Y cuando eso pase no olvidemos que sólo será el final del principio. Se acerca la primavera, pero todavía queda mucho hasta el cálido verano. Hasta entonces bien haríamos en aplicarnos el hear me roar! Y que se nos escuche bien fuerte en el Colombino.