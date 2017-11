El plan y el futuro

Desconozco las intenciones futuras de los actuales dueños del San Roque de Lepe. De hecho, creo que las desconoce todo el mundo. El caso es que así no se puede seguir viviendo. Siempre en la incertidumbre, siempre en el parche, a ver si llueve o escampa. Hay veces en la vida que hay que cargarse de valentía y tomar una decisión aunque en principio resulte dolorosa. Ahora mismo, y es la realidad, el San Roque no es de sus aficionados y el que manda lo hace por intereses familiares, particularidad que tiene a la entidad en el sin vivir. Esa es la realidad y el que la niegue se equivoca.

Cierto es que para la supervivencia del club, y ya van unas cuantas temporadas, se ha echado mano del primero que ha venido a poner dinero, se llame como se llame y tenga los precedentes que tenga. Y eso se llama socorro que me muero y trago con todo.

En este largo y tortuoso camino, al San Roque se le han roto muchas cosas, esencialmente su cantera, de la que no se tienen noticias relevantes y sigue dando la impresión de que camina por un sendero totalmente diferente al primer equipo. Son más de 30 años de trabajo en la base que no redunda, por los motivos que sean, en el primer plantel. ¿Alguien se ha preguntado en algún momento para qué sirve todo eso si nadie de la base juega en el primer equipo estando en Tercera?

El último lío ha sido el del entrenador, lo que determina la idiosincrasia de la entidad a día de hoy y los precarios fundamentos que maneja. Así no se escribe el futuro porque así no hay futuro. Todo es respetable y vaya por delante el ánimo a la afición para que el equipo nunca camine solo. Pero la situación necesita una reflexión profunda y toma de decisiones para reparar todo lo que está pasando. El San Roque tiene que volver a ser lo que era, por su bien. Un club de su gente, que mire a su cantera, con un plan de ruta fundamentado en establecer un camino que hoy no tiene. Esa deuda que tiene no puede condicionar tanto su vida. Porque de lo contrario no tendrá vida.