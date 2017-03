Dos piedras encontradas en el camino

Huelva vivirá el próximo domingo su tercera manifestación convocada por la Plataforma Huelva, por una sanidad digna, que ha dado como resultado hasta el momento dos movilizaciones ciudadanas de carácter histórico en el movimiento reivindicativo de esta ciudad.

Este colectivo ciudadano es indudable que no ha tenido el mismo trato por parte de la Administración sanitaria que su hermano de Granada que puso en marcha Jesús Candel Spiriman. Remitidos a un órgano consultivo como es el Consejo de Salud, los miembros de la plataforma confían en mantener el mismo nivel mostrado hasta el momento y que la Junta de Andalucía dé pasos que consideran convincentes para que Huelva alcance el nivel medio asistencial de Andalucía.

Este 12 de marzo encuentra no obstante dos novedades que no pueden pasar desapercibidas. La primera es la derrota de la portavoz de la plataforma y rostro más visible, Paloma Hergueta, en las elecciones que el Colegio de Médicos celebró el lunes. Aunque fue por la mínima, Hergueta no consiguió arrebatar el puesto a Antonio Aguado, que ha sido reelegido. La otra piedra en el camino que va al 12-M, cita que Huelva compartirá con otras ciudades andaluzas, es la negación por parte del Recreativo para cambiar la hora de celebración del encuentro tal y como la plataforma había pedido. Se trata por lo tanto de dos circunstancias que habrá que tener en cuenta a la hora de ver si van a repercutir en la respuesta que los organizadores esperan y si ésta será positiva o negativa.