El palquillo de la ciudad

La Carrera Oficial contará este año con 1.150 palcos, de ellos tres se destinarán a asociaciones de discapacitados, se contará con el palquillo del Consejo de Hermandades, en La Placeta, y el del Ayuntamiento de Huelva, en la Plaza de la Constitución.

Con el palco a las puertas del Consistorio se perdió hace unos años la titularidad del mismo por parte del Consejo, donde al presidente le acompañaba el alcalde y autoridades. Ocurre que el Ayuntamiento popular lo hizo suyo y ahora lo mantiene el equipo socialista. No vamos a entrar en ello, está bien que se retome una costumbre eliminada por el propio Consistorio al llegar la Democracia, que entregó la Carrera Oficial y sus palquillos a la entonces Unión. Lo que se echa de menos es que no haya un palco donde se pueda invitar a la ciudad, a sus autoridades, e incluso a los patrocinadores de actividades del Consejo. Eso se ha perdido porque no hay espacio, aunque podamos ver de manera esporádica a algún invitado en de los dos mencionados palcos.

La Carrera Oficial adolece de ese palco donde se comparta con la ciudad la Semana Santa. El del Consejo en La Placeta tiene el control de acceso, lo mismo que a la salida hay otro pero este sin elcarácter de palco donde preside el propio Consejo de Hermandades.

Hay ciudades, además, donde existe una participación de la ciudad en la Carrera Oficial más allá de la adquisición del abono del palco, se dispone de sillas y palcos para determinados colectivos. Una forma de acercar la Semana Santa a todos y se aleje del encorsetamiento que pueda resultar la Carrera Oficial como lugar VIP para ver las cofradías. Nada de eso, el recorrido común nació en la calle Puerto, que era la de la oficialidad de entonces con el Ayuntamiento, la Diputación y la Comandancia de la Guardia Civil, por donde cogían las cofradías camino 0de la iglesia de la Concepción. Aquella tribuna de sillas la puso en 1924 la Agrupación Artística Alvarez Quintero, tan adelantada en muchas cosas como en la creación de la Cabalgata de Reyes Magos de Huelva.

En el trayecto de la Carrera Oficial hay un espacio único que está infrautilizado y que bien puede servir de palquillo, si no lo quiere el Consejo y el Ayuntamiento está muy cómodo en su sitio. Este se debería convertir en el palquillo de la ciudad. El templete de la música reúne las condiciones para habilitarlo así. Es un elemento singular al que no se le presta la más mínima atención, cuando se puede convertir en lugar para acoger a invitados, dedicarlo al palco de la ciudad, de asociaciones e instituciones que puedan tener un sitio para acercar la Semana Santa a todos. Es fácil, tan solo harían falta algunas tarimas para crear varios niveles y la colocación de sillas. Se evitaría así que sea un lugar molesto de juegos durante el recorrido de los pasos.

El Ayuntamiento y el Consejo, que mantengan el suyo, la ciudad también merece tener su espacio en la Carrera Oficial.