La necesidad del Recre ante el poder del líder

El Recre tiene difícil generar un modelo de gestión en su transición de catársis que proporcione estabilidad de estructura deportiva porque su desgracia gravita sobre unos modelos de ciclos económicos convalecientes de manera eterna cuando vislumbra recobrar la salud. Su horizonte de subsistencia siempre pasa por el flash de la foto instantánea del deseo en el campo como ancla de esperanza de rédito. Pero, Ángel López, impregnado su "ADN Recre", está convencido de su grado de utilidad para satisfacer esas necesidades de existencia.

El campeón de invierno Cartagena, en estado de bienestar, examina la recuperación urgente de un Decano que cerró 2017 a la baja y en sequía, sobrecogido por la sensación de malestar con la irrupción rápida de tres resultados adversos seguidos y bruscas sus dos derrotas frente a rivales en descenso, que arruinaron con estrépito el furor optimista de noviembre. Y arranca 2018 en el patio de su casa bajo la pasión del empuje de su gente y con la presión de volver a ganar para cotizar al alza.

¿Año nuevo, liga nueva? El primer pulso de enero es clarividente: el guardián del Decano (Ayuntamiento) y su fiel escudero (Eurosamop-Juanma López) no pagan y rastrean el mercado. El Cartagena se refuerza por su solvencia, un líder con apetito tras hartarse en diciembre (tres victorias). La diferencia entre ambos (11 puntos) marca al favorito frente al reto del aspirante herido en su honor y orgullo. El despertar del Recre, lastrado por su déficit ofensivo e incapacidad creativa, tendrá sentido si equilibra su distribución y orden táctico. Ángel López, con valoración positiva de sí mismo, tiene que ajustar un equipo más sólido, que haga más cosas, basado en la coherencia para no salirse del partido como en las últimas derrotas duras con su laberinto de estrategia. Y es que si no controla las dos áreas será complicado fomentar expectativas de ascenso.