En memoria de Antonio Villarrasa D´Herbe

El viernes 3 a las 6 de la tarde tuve la llamada de Ignacio Palacios, que me dejó anonadado y aún lo estoy, con la noticia de tu fallecimiento, no podía ni puedo imaginarme la desaparición de este mundo de mi gran primo hermano Antonio.

Ha sido tal clase de persona, amigo, familiar y un triguereño muy por encima de lo normal. Fuiste el último en llegar a la familia y como caído del cielo, pues estoy seguro que Dios dijo "ahí os envío a un santo varón". Así ha sido toda tu vida en esta tierra peregrina.

Todo tenemos una fotografía en un patio de la calle Labradores, durante una tirada que hizo de promesa nuestra tía Antonia a San Antonio Abad. En la cual estamos todos, sí, todos, pues si a ti no se te ve es porque estabas en el seno de tu maravillosa madre, mi querida tía Flora. Ese día, contaba ella que le estabas dando unos saltos enormes en el vientre, hoy sin lugar a dudas pienso que tú estabas viendo a nuestro querido Patrón, ejemplo de humildad entre los santos, y comenzaba ya lo que iba a ser tu bondad y tu cristianismo, para ser toda tu vida seguidor de Cristo y de tus dos maravillosas devociones, San Antonio Abad y la Virgen bajo la advocación del Rocío.

Y es precisamente en esta última devoción donde el sumo hacedor quiso se cumpliera tu gran ilusión y fuiste el hermano mayor por Trigueros en la Romería del 2016, siguiendo las tradiciones familiares como la de tu buen padre y nuestra prima Carmela, que te precedieron en llevar a la Hermandad.

Todo el pueblo ha sentido tu pérdida, lo demostraron llevándote a la iglesia y de la iglesia al camposanto a hombros y muchas personas con lágrimas en los ojos.

No podría ser menos, pues no se me olvidará jamás, hace muchos años aquel señor mayor que en la parada antigua de Damas me preguntó si yo era primo hermano tuyo, y al contestar que sí, me dijo que tenía un primo que si alguien que fuera malo trabajara con él se haría bueno.

Muy joven te quedaste sin tu padre y tuviste que hacerte cargo de tu casa y ayudar así a tu madre. Por un lado fue una pena ya que eras un buen estudiante.

Tan precozmente te hiciste cargo de todo el campo, de los animales, de los tractores, trabajando fuerte y así cuando llega su día formas una familia muy cristiana, con una gran mujer, Ana María, que ha estado siempre muy unida a ti y te dio además gracias a Dios a Florita, Antonio y Ana Marta, tres hijos buenísimos a los cuales les diste carrera, formación y les transmitiste tu amor a los semejantes.

Nunca levantaste la voz, tu sencillez te lo impedía, salvo cuando veías una buena faena taurina o un buen caballo de alta doma, tus dos grandes aficiones ya que eras de las personas más entendidas en las artes de la tauromaquia tanto a pie como ecuestre.

Mi emoción escribiendo estas letras me embarga, pero sé con toda seguridad que estás en la presencia de Dios, no solo yo sino todo el pueblo entero lo afirma, ejemplo de ello, en la farmacia frente a la iglesia lo atestiguan continuamente nuestros queridos Ignacio Palacios y Dolorcita.

Éramos cuatro primos hermanos muy unidos, Carmela, Catalina, tú y yo, quedamos tres pero tú siendo el más pequeño de los cuatro fuiste el elegido por Cristo para llevarte junto a él.

En el espacio de tres meses he tenido la pérdida de un gran amigo como Gonzalo Carranza y ahora la tuya. Ambos extraordinarios. Me queda el consuelo de que los dos estáis arriba viendo y gozando de la presencia de Dios y os pido con todo el alma que intercedáis ante Cristo para que me puedan guardar un rinconcito junto a vosotros y allí seguir con Carranza hablando de intervenciones quirúrgicas y tú tras oírnos, explicarnos revoleras, verónicas, naturales y corbetas ante un cuatreño de un caballo alazán como el que tuvo tu padre.

Antonio, querido primo, con un fuerte abrazo consígueme un rinconcito a tu lado.