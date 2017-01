La pasada semana, desde el martes al jueves, aprovechando las vacaciones de Navidad, cuatro jóvenes jugadores del Club de Rugby Tartessos de Huelva fueron convocados a la concentración sub-14 de la Federación Andaluza de Rugby en Málaga. Esta concentración puede considerarse una antesala de la selección autonómica, un primer contacto de los más pequeños con la disciplina de los seleccionadores. La Federación la usa como un sistema de sondeo del subsuelo del rugby andaluz a la búsqueda de filones que explotar.

La oportunidad es resbaladiza. Había que ir con las manos preparadas para asirla con firmeza. Todos sabemos lo difícil que es motivar a un chico de 13 años, pero en el caso del rugby -cuando incluso con esa edad no eres un novato, cuando has entrenado varias temporadas bajo la disciplina de un club serio, con una lista de valores afianzada, y con las personas adecuadas para trasmitirlas- esa tarea se vuelve más fácil. "Os van a estar observando, ¿lo sabéis? Pero no solo en el campo durante los entrenamientos. También lo harán mientras almorzáis en el hotel; mientras vais en el bus camino del campo; en los descansos entre ejercicios. Siempre". Hay llaves para entrar en el rugby: reconocer los propios errores y los de tus compañeros como propios, mantener la atención y la concentración al máximo, incluso más allá de la barrera del agotamiento físico, y volver a empezar para que el siguiente error -que llegará siempre- se retrase lo máximo posible. Sólo precisaron de una frase más para entender a donde iban. "No vale con que seáis buenos. Aquí tenéis que ser los mejores".

Podemos decir que lo fueron. El informe de los seleccionadores sobre los jugadores de Huelva fue muy positivo. Fueron competitivos y su comportamiento fue ejemplar, pero lo que hace diferente a este deporte es que, incluso con ese elevadísimo nivel de competencia, lo más importante para los cuatro jóvenes al volver, de lo primero de lo que hablaron a sus familias, era de los nuevos amigos que habían hecho de Jaén, Granada, Córdoba o Sevilla. Tartessos en estado puro.