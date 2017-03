Una manifestación como nosotros sabemosCon nuestros propios ojos

La Iglesia Católica, al igual que cualquier otra institución, no está exenta de críticas. Actualmente, muchos claman contra abusos pasados y hechos presentes que, realmente, escapan a nuestra verdadera naturaleza. Es habitual que pongan en cuestión su papel en la sociedad y que ridiculicen nuestras creencias pero, últimamente, parece que existe una campaña de acoso y derribo contra nuestros valores y, lo que es peor, contra nuestra libertad.

Quieren poner en duda todo aquello en lo que creemos, menospreciar nuestra labor, ocultar nuestro trabajo. Incluso abogan por expropiar a la Iglesia una de sus catedrales andaluzas más especiales. Y si todo esto fuera poco, ahora tenemos que presenciar ataques contra nuestra libertad, pues quieren quitarnos la elección de nuestra educación desde la fe e, incluso, eliminarnos de las televisiones.

Como miembro de la Iglesia, estoy acostumbrado a burlas de compañeros de Facultad y a faltas de respeto. Normalmente, me limito a ignorar ciertos comentarios y a seguir trabajando en lo que creo, pero después de ver lo sucedido en el Carnaval de Las Palmas, y tras conocer el deseo de algunos de suspender la misa en la televisión pública y la voluntad de retirar las ayudas a los colegios concertados, me veo obligado a pronunciarme a través de estas líneas.

Nuestro papel en la sociedad es fundamental, y no sólo en el sentido del desarrollo de nuestra fe cristiana. La Iglesia es mucho más, y eso lo podemos comprobar en los comedores, hospitales, en los colegios, en la labor de misioneros y de otros clérigos, en la caridad de las Hermanas de la Cruz y otras congregaciones…

Es una labor encomiable por la que no pedimos nada a cambio. Sin embargo, no podemos consentir que unos pocos pongan trabas a la educación que, libremente, elegimos, ni que nos borren de la televisión cuando miles de personas, de forma discrecional, siguen el santo oficio. Libertad y respeto. No pedimos más.

Todos tenemos derechos. Unos, desafortunadamente, para disfrazarse y ridiculizar nuestras imágenes marianas (que, por cierto, se han librado del proceso judicial) y otros para tener la opción de escoger una educación desde la fe sin que nadie se lo impida o ver por televisión una misa. Tanto unos como otros tenemos esa potestad, pero parece que los segundos no pueden ejercerla libremente y eso no puede permitirse.

Para pedir tolerancia y exigir que no invadan nuestro espacio, no podía ser más idónea la fecha ni el lugar. En Cuaresma y en la tierra de María, en el hogar del Rocío, en la ciudad de La Cinta. En Huelva, donde las hermandades invierten miles de euros en caridad, donde la Iglesia educa a cientos de niños, ayuda a pobres y a necesitados.

Debemos sentirnos orgullosos de lo que somos y defender a capa y espada nuestra religión y nuestras tradiciones. Debemos salir a la calle a manifestarnos, pero como sólo nosotros sabemos: con pública protestación de fe, con ejemplo de saber estar, haciendo gala de nuestra libertad de expresión, bajo la bandera del respeto y con el baluarte de la tolerancia.

Es nuestra hora. Ahora nos toca a nosotros manifestarnos. Hagámoslo con ilusión y, sobre todo, con mucha esperanza.

MIRANDO una fotografía del Señor del Gran Poder de Sevilla saliendo de la Catedral en blanco y negro y comparándola con otra desde el mismo ángulo pero el pasado mes de noviembre, observamos como ambas imágenes son idénticas, o casi, si no fuera por la actitud del público que rodea el paso del Señor. En la primera todos levantan el brazo como correspondía a la época, en la otra todos levantan el brazo con su móvil para inmortalizar la escena. También se me viene a la mente una fotografía de las primeras décadas del siglo pasado del paso de Consolación y Correa en sus Dolores en la calle Concepción, en la escena toda la multitud que llena la calle mira a la cámara, incluso han colocado el paso un poco de lado para que aparezca entero en la imagen. ¡Cómo ha cambiado la historia! Lo más seguro que esas fotos que le realizaban al Señor de Sevilla a la salida de la catedral en pocos segundos estaban dando la vuelta al mundo, quizás alguien estaba viviendo en directo desde miles de kilómetros de distancia ese momento gracias a su madre que le emitía la escena. Es la globalización pura y dura.

Creo que en ese intento que todos tenemos, y donde por supuesto me incluyo, de querer tener en directo la instantánea con nuestro propio teléfono, de querer guardar como recuerdo en forma de vídeo esa chicotá que nos está enamorando, influenciados por la globalización del mundo que nos rodea, cometemos el grave error de no paladear el momento y disfrutarlo como es debido. A mí me ha pasado, el tener la sensación de no haber visto tal o cual hermandad en directo porque la he presenciado a través de la pantalla de mi móvil. Con el afán de guardar un recuerdo nos quedamos sólo en eso, en el recuerdo, sin haberlo vivido en realidad.

Todos queremos ser partícipes del mundo que nos rodea donde, a través de las redes sociales, todos jugamos a ser periodistas que informamos en directo o casi en directo de lo que está ocurriendo y nos olvidamos de que para eso mismo ya están los profesionales que se afanan en hacerlo, con muchos mejores medios y con unos resultados increíbles. Creo que estarán de acuerdo conmigo en que no va a ser lo mismo la fotografía que hagamos con nuestro móvil, por muy bueno que sea, que la que haga uno de los grandes fotógrafos que tenemos en nuestra ciudad, o el vídeo que grabemos nosotros que el que hagan nuestras cadenas locales, que cada vez están más presentes en esquinas y rincones. Cuando estamos viendo una cofradía estamos más preocupados en sacar el móvil y compartir lo que estamos viendo que se nos escapan todos esos detalles que tanto nos gustan, no comentamos con nuestro alrededor el movimiento tan maravilloso que tienen los caireles del palio y no podemos encontrar como hacíamos antes ese cruce de miradas con la Imagen y que nos hace comunicarnos con ella y tener el encuentro esperado de cada año para contarle nuestras cosas.

Cuando tengamos delante un paso de palio, suene el llamador, levante y comience a sonar Campanilleros veámoslo con nuestros propios ojos, y no a través de la pantalla de nuestro móvil, y disfrutemos de ese maravillo momento, que nuestra atención este al completo únicamente en grabar en nuestras retinas ese instante que nunca volverá a ser en directo. Creo que soy el primero que tiene que aprender la lección.