La mañana del pregón

Yo no sé si, a estas alturas de la película, un acto como el pregón es necesario. Sinceramente, no tengo ni idea. Se nos vende como un anuncio de la Semana Santa, pero quizá nadie desconozca, por un motivo u otro, lo que está por venir. Aunque solo sea porque hay vacaciones algunos días o todos.

Por otro lado, el formato del pregón también parece estar en entredicho: vamos predispuestos a escuchar un texto con prosa y poesía, y esto se lo pedimos a personas que, en muchos de los casos, no han escrito jamás un verso, y ahora se ven en un atril recitando romances. Y claro, después decimos que si ha estado frío, que si poco original… Porque, curiosamente, al mismo tiempo que le pedimos a alguien que haga lo que no tiene costumbre de hacer, nosotros mismos nos convertimos en críticos literarios en la plaza del Gran Teatro. Todo muy normal, ¿verdad?

En mi caso, no le pido tanto al pregón. No espero que anuncie nada, claro está, pero voy (porque suelo ir) predispuesto a que la persona encargada pueda conmoverme con algún pasaje concreto de su elocución. Me siento en la butaca con la idea de evocar aquellas sensaciones, sonidos, incluso olores que llenan nuestra celebración. A cerrar los ojos y ver, de una manera real y efectiva, el milagro de la cofradía en la calle.

En el caso de este año, agradezco al pregonero que arriesgara tanto en la confección de su pregón: una forma totalmente innovadora que tuvo a muchos desconcertados porque nunca se sabía bien si quedaba mucho o poco para que terminara. Por otro lado, encuentro totalmente normal la falta de nervio durante su discurso, ya que el perfil de Manuel Marín dista mucho del orador sensiblero que sabe conectar con el aforo a través de asonancias y lugares comunes. Este año, nos hemos topado con un pregón diferente, quizá de un calado mayor que en otras ocasiones, y que tendrá quien lo alabe y lo detracte. En definitiva, como casi todos los años.

Y, cómo no, otro componente imprescindible en esta mañana del Domingo de Pasión es, sin ninguna duda, compartir un rato agradable entre cofrades. Y es que, a pesar de los titulares de prensa, de los encontronazos que tanto juego dan a quienes nos ven desde fuera, de los cofrades que van de que no son cofrades… lo mejor de las hermandades son las personas que las forman. Una verdadera maravilla.

El año es largo, claro está. No todo nos sale como queremos, y los meses discurren entre proyectos, ilusiones, aquello que sale como nos gusta y aquello que no… La vida misma. Pero, llegando estos días, encuentro de lo más agradable saludar a tantos buenos amigos que, cada uno en la suya, siguen peleando por sus cofradías. Defendiéndolas y creyendo en ellas.

En la mañana del pregón te encuentras a aquellos amigos que, como tú, siguen en las hermandades, y, claro, como no paramos en todo el año, apenas nos vemos. Es momento de abrazos y felicitaciones, de ánimos y de consuelos. Con esa complicidad de quienes nos sabemos en el ajo de las cofradías, con lo que ello conlleva.

Ver que pasan los años y que, por encima de mantras que poco menos que nos ponen a los que estamos dentro de las cofradías como tontos o excesivamente aburridos, queda mucha gente fantástica dentro de las hermandades.

No sé si comparten este optimismo con el que comienzo la Semana Santa. Será que en la comida del pregón me sentaron con gente buena de verdad.