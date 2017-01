Estar junto al Recre

El Recreativo de Huelva es cada día más de los que están y no de los que son (somos). A estas alturas, muchos onubenses han decidido ya esperar a ver qué pasa aunque sigan manteniendo que son del Decano. Y no puedo poner en duda su recreativismo porque es posible que lo fueran y que lo sigan siendo. Pero no hay tiempo para esperar la llamada de auxilio del Recre porque al enfermo ya no le sale la voz del cuerpo ni para pedir ayuda.

El decanato está en juego, la supervivencia del equipo más antiguo de España, con 127 años a la espalda, corre el peligro de desaparecer para dejar a esta ciudad aún más vacía de símbolos. Y a nadie le puede resultar sorprendente este hecho porque, a pesar del esfuerzo del verano que dio un respiro más al club, a pesar de la expropiación que dio más tiempo para buscar soluciones, nada está hecho en una entidad que sigue debiendo más de 25 millones de euros.

Por eso, a los que son (somos) del Recre sólo nos queda estar a su lado y esperar a que los que tienen la estrategia acierten con ella. Ahora, más que nunca hay que estar en las gradas del campo, hay que estar en las asambleas, en las peñas, en la acción… porque este Recre, que ha sobrevivido durante muchos años por el sentimiento, ahora necesita de acompañamiento y dinero.

Para salvar esta situación tendrán que estar los propietarios actuales y los futuros. Y habrá que estar junto a ellos porque no hay otra posibilidad que apoyar a quienes toman partido y se mojan por defender a una institución en ruinas. Lamentablemente no hay tiempo para romanticismos y el Recre se la juega sobre un tablero financiero donde juega con piezas negras y sin dama.

Este mes de enero puede ser crucial. Eso dicen. Y yo no sé si creerlo. Lo que sí sé es que hasta que dure del Decano, el recreativismo tendrá que estar a su lado.