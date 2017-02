Una de inocencia, otra de paciencia

Al ver tanta alegría entre la gente a la finalización del partido, un inocente renacuajo, de poco más de tres años, soltó a gritos: "¡Mamá, el Recre ha subido a Segunda!". No es que lo preguntara, no, es que, al comprobar esa felicidad en la masa por la victoria, lo daba por hecho. Su madre no quiso quitarle la ilusión: "No, hijo, para eso queda mucho todavía… pero cada vez que gana el Recre es como si hubiéramos ascendido. Después de todo lo que estamos pasando…".

Qué quieren que les diga, pero a mí me parece que el comportamiento de la afición del Decano está siendo, otra vez, ejemplar, y la alegría del domingo fue vital para ella. En cualquier otro sitio, y aun teniendo presente las mil variables que han condicionado todo, la gente hubiera estallado hace meses contra los que mandan, contra el que entrena, contra los que juegan e, incluso, hubiera habido peleas entre la propia plebe. Claro que en cualquier otra ciudad del mundo también se hubiera montado la III Guerra Mundial cuando se pasó de la "deuda cero" al concurso de acreedores porque esto era ya una ruina, y se hubiera formado la marimorena cuando el ridículo hizo el ídem con las abominables camisetas de lunares, y cuando usó aquel escudo más de lo normal, y cuando descendimos a este infierno con la plantilla que teníamos…

El caso es que, como suele pasar aquí, la paciencia se ha impuesto a la lógica (con excepciones, claro). Y la calma chicha actual, frente a lo que podría haber sido un polvorín, quizás sea la base para que este año, hipotecado por las dichosas manazas del que todos sabemos, termine decentemente. De momento, Aguilar, que vino para hacer goles decisivos, marcó al fin uno así, Rubén volvió a sacar una mano salvadora, José Alonso fue el José Alonso del curso pasado, Miguelito volvió a sacar su chistera… y apareció ese pelín de suerte necesaria para coger aire porque, si el asistente no levanta la bandera cuando lo hizo, estaríamos hoy muchos aún con la almohada encima de la cabeza y con la mesilla repleta de valiums. Parece que la complicidad entre grada y césped que generó la angustiosa situación del año pasado sigue ayudando. Que no se estropee la cosa en Jumilla, que la paciencia no es infinita… ni en esta bendita afición ni para ese inocente renacuajo.