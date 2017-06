La infancia del veterano

Ben soltó el humo de la última calada a través de la nariz y señaló hacia el coche aparcado a menos de diez metros de ellos con los dos dedos que sujetaban el cigarro.

Charlotte también miraba en dirección al coche. Llenó su boca de aire y lo soltó poco a poco a través de una leve separación de sus labios. Terminó de expirar expulsando el aire de golpe por el lateral de los labios para apartarse de un soplido el flequillo que siempre escapaba a su descuidada coleta. Caminó hasta que pudo distinguir el pelo oscuro de Allun en el interior. Abrió la puerta y se sentó con los pies aún fuera del vehículo. El asiento era de cuero, duro pero cómodo. Se giró para introducir las dos piernas a la vez en el coche, cerró la puerta y puso en marcha el motor. Ni siquiera se miraron.

De repente sonó la voz de él: "No voy a dejar de jugar, Charlotte". Estuvo tentada de contestarle: "Yo no he dicho nada"; "puedes hacer lo que quieras"; "no eres un niño", pero siguió en silencio. Ya había vivido esa escena otras veces, ya había usado todas aquellas frases, y en los días siguientes todas las estrategias imaginables. Charlotte notaba tal resiliencia en su marido que a veces sobrepasó algunos límites. Él nunca mostró fisuras. Era su tercera lesión en los últimos cuatro años. En su equipo, en división regional, aquellos jóvenes -algunos muy buenos- lo tenían por un semidiós. Preparando su mudanza a España lo primero que buscó fue el club de rugby más cercano a su nueva casa. Esperaba poco nivel, algo exótico, pero lo que encontró fue el rugby de cuando era un niño. Los valores estaban intactos y se jugaba bien. Se sorprendió disfrutando de su deporte de nuevo de un modo espiritual. A su padre le habría encantado. Los terceros tiempos, anestesiando los golpes con algo de cerveza, le sirvieron para aprender español, y supo que aquel país era un país de rugby. No podía dejar de jugar ahora que había vuelto a la infancia.