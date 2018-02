De la infamia al picor

Cuando esta casa anunció que en la presente semana, si todo va como parece, se levantará el asfixiante embargo de Hacienda, el que escribe tenía en mente hacer una apología de la supervivencia, un homenaje -otro- a aquellos que, de una u otra manera, han logrado que el Decano llegue hasta aquí con vida, un verdadero milagro, como saben. Ésta podría haber sido una semana ideal para echar la vista atrás, para llenar el pecho de orgullo y para darle rienda suelta a una nueva y renacida ilusión ante un presente y un futuro esperanzadores que, seguro, serán mucho mejores que el penoso pasado reciente. Pero no, no puede ser así. Mientras que el fútbol siga consistiendo meter la pelota en una portería, y como a nosotros ésta nos da más disgustos que alegrías, es difícil ver la vida de otro color aunque haya argumentos para ello.

Lo repetiremos para que no haya malentendidos: aquí nadie pedía estar primeros de grupo y en plan sobrao; ni siquiera vivir anquilosado en el cuarto puesto desde agosto hasta mayo. Que no, narices, que no; pero lo mínimo exigible es ganarle al último de la fila en casa, habiéndonos puesto por delante casi desde el pitido inicial y realizar un partido decente que nos pudiera colocar a seis puntos de la pelea por arriba. El ridículo del domingo fue infame y la gentecilla que tanto ha sufrido, que tanto ha hecho y que tanto sigue apoyando aún hoy al Decano se merece de todo menos esto; no pueden acumularse ridículos día sí y día también, caramba. Ya da igual que esté en el banquillo Ángel, Mourinho o Espinete y sobre el campo Gorka, Messi o Yupi: de la mediocridad en la que estamos nos tienen que sacar como sea tal y como nos sacaron, los dos pasados años, unos tipos con bastantes más problemas a sus espaldas, por cierto. Va a ser una auténtica pena que hasta la gran y tan deseada noticia esperada por todos quede un tanto deslucida por la situación deportiva. Eso sí: cuando ésta llegue lo mejor será, además de poder vivir, al fin, sin respiración artificial, escuchar los bramidos de algunos -bramidos foráneos, especialmente- cuando se refrende la buena nueva. A mí esos gritos me van a sonar a música celestial. Pese a todo, el Recre va a ser eterno. Al que deseó lo contrario y al que nuestra existencia le pique, que se rasque.