De lo importante y lo superfluo

El recreativismo, en este tiempo convulso y de gran importancia para el futuro de la entidad, debe discernir entre lo verdaderamente importante y lo que resulta superfluo. Y aunque todo suma o resta, según el acierto de las acciones que se desarrollen, hay que estar más unidos que nunca en aquello que mantendrá con vida al Decano. Esta semana hay algunas cuestiones que pueden llegar a ser los cimientos de un edificio que, aunque aún en ruinas, se puede mantener en pie.

Un ejemplo es la campaña para el ingreso del dinero de los abonados que renovaron esta temporada, que con acierto o no en su planteamiento, debe concitar todo el interés para que funcione. Como recreativista, no me cabe la menor duda de que todos los socios pasarán por taquillas, aunque seguro que no serán pocos los que tendrán problemas para sacar de la economía casera el dispendio futbolero. Por eso, nada hay que darlo por hecho.

El éxito de la campaña es vital, y lo que la rodea es superfluo, porque si no se centra todo el trabajo en recaudar el dinero que queda por ingresar, será complicado dar el siguiente paso.

Otras cuestiones parecen importantes para dilucidar el futuro del club onubense. Dos son vox populi: llegar a un acuerdo con Hacienda y sumar puntos cada domingo. El cómo se haga, el cuándo se produzca o quiénes lo consigan puede llegar a ser anecdótico siempre y cuando se consiga.

Pero bien es cierto que, mientras lo importante se espera que llegue como agua de mayo (quizás sea ese el mes de referencia), todo lo superfluo va condicionando el día a día del Recre y de los recreativistas. Opinable lo es todo, algunas cuestiones nos gustarán más o menos, nos sentiremos bien o mal representados, pero el objetivo debe ser común: la supervivencia del Recreativo de Huelva. Aunque sin perder de vista, aunque sea de reojo, lo superfluo.