Nunca lo habríamos imaginado (Bélgica-España)

La selección española de rugby se jugaba su clasificación para el Mundial 2019 el pasado domingo ante Bélgica. Caer derrotados en dicho partido significaba que sería Rumanía la clasificada para la cita mundialista. La Federación Española pidió hace un mes el cambio del árbitro de este partido, un rumano, con la negativa por parte de los organizadores; él mismo, Vlad Iordanescu, tampoco tomó la decisión de pedir el cambio dadas las circunstancias; y se plantó en el campo para realizar el arbitraje más extraño que se ha visto en un partido internacional en mucho tiempo. Bélgica consiguió sus 18 puntos a base de tiros a palos por golpes pitados por el rumano; a mi entender, usó su poder para coartar el juego de España, que llegó a parar incluso para darle una ventaja a favor que impidió un ensayo de los Leones (¡!). Lo tuvimos todo en contra: el terreno de juego embarrado no ayudaba al juego abierto; las dimensiones (anchura) eran menores de lo habitual; y los belgas estuvieron muy bien en agresividad y en los puntos de encuentro. Nos faltó más pie, y saber jugar contra el árbitro reduciendo los breakdowns para darle menos opciones. La selección tiene rugby para sobreponerse a todo eso y más, pero la meta era tan grande que sucumbieron al escenario, mientras los belgas lo explotaron a las mil maravillas.

Cuando, unas semanas antes, supe que el árbitro del partido de nuestra selección sería rumano no me preocupó. Los resortes que me hicieron pensar que la nacionalidad del juez no era un problema -como a la inmensa mayoría de los que somos de este deporte- se formaron tras años de ver partidos y de aprender las normas no escritas del mundo oval. Los valores del rugby no son negociables. Y hete ahí lo más vil de lo ocurrido en Bruselas, y el origen de la inadecuada y sancionable reacción de algunos de nuestros jugadores al finalizar el encuentro. Rugby Europe ha dañado severamente a este deporte.

Nos ha robado la inocencia en el rugby. Había demasiados ojos mirando por primera vez y todo nos salió mal. A todos.