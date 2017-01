El tiempo pierde densidad. Es la espera para comenzar a avanzar por el pasillo del avión hacia la puerta de salida. Algunos pasajeros están de pie, otros sentados rendidos a la evidencia; muchos bajando torpemente sus maletas de los maleteros con tan poco espacio para los movimientos que se ven obligados a realizar escorzos imposibles; algunas caras denotan impaciencia. Yo ya estoy de pie, no sé por qué. Los minutos no son iguales en este momento que en cualquier otro. Sé que cuando comencemos a movernos esos minutos comenzarán a extenderse torpemente, igual que los espacios que nos separan a unos pasajeros de otros, como silencios en una partitura. Cerca de la puerta de salida el tamaño de los minutos se consolidará.

Los largos pasillos del aeropuerto y mis manejables minutos me ponen a la cabeza del grupo. Los miro girando la cabeza lo mínimo y detecto sus polos azules. Voy delante, pero no soy el primero para las miradas de los extraños que nos adelantan o a los que adelantamos. Veteranos, más jóvenes, corpulentos, desgarbados, altos, bajos, serenos. Son la perfecta dualidad típica de un equipo de rugby. La homogeneidad de lo heterogéneo. Avanzan como una piña, pero no van juntos. No se les nota inquietos por estar lejos de casa. La rocosa fraternidad de la tribu solidifica y se hace evidente para todos, pero sobre todo para mí, que ahora los observo desde fuera.

El rugby viaja para encontrarse con sus versiones lejanas; para probarse a sí mismo; para probar el pegamento del grupo; ponerlo a prueba y fortalecerlo. El rugby viaja porque es divertido, y porque sabe más de la vida que ningún otro deporte. Consciente de que al final del camino todos acabaremos igual, de que es un final inevitable; el rugby mira de frente al miedo, acoge el dolor como parte de la vida y lo celebra. Porque al final se trata de eso, de experiencias y de la indescriptible sensación de formar parte de algo. Evangelio de la rosa. 1 de mayo de 2012.