Mi hijo el maorí

Mi hijo quiere la nacionalidad neozelandesa. En su infinita ilusión -para eso es aún un niño- pone su meta en vestir algún día la camiseta negra de los All Blacks. Es normal. En esto del rugby la estética, la espectacularidad, la leyenda; todo aquello que puede llamar la atención de un chico de su edad, vive en la tierra de la gran nube blanca. Le hablo del XV del León, del Central y los cipreses en otoño, sí, muy bien papá pero ¿cómo se hace para ser neozelandés? Naciendo en Nueva Zelanda, hijo.

Esta idea viene a reforzársela mi archienemiga en la tarea educativa: mi hermana, la tita guay que vive en Inglaterra, y que cuando hace escaramuzas por casa me desmonta meses de no te compro eso; no pidas tanto; no vamos a comer pizza todos los días; no es hora de salir a la calle. Su última ocurrencia, pedirle a los Reyes Magos que le trajesen a su sobrino la camiseta negra del helecho. La cara del neozelandés frustrado cuando abrió el regalo era como de "no puedo tocar esto, no me lo merezco aún". Parecía que estaba ante el mismísimo santo grial. Cuando la miraba atónito su tita preferida hizo un comentario. "Ahora habrá que llevarla a que le pongan tu nombre a la espalda, ¿no?". No tita -condescendiente, mirando aún la camiseta- los equipos de rugby no llevan el nombre de los jugadores en la espalda; las camisetas no son de una persona, son del equipo. Nadie se distingue del resto, porque todo lo que sabe hacer lo hace para el equipo.

No sé si la familia le dio importancia a aquellas palabras. Probablemente sí. Lo cierto es que eran la prueba de que en este campo de su vida había madurado. Ya tiene la base para empezar a construir a un jugador de rugby. Han pasado dos meses desde aquel día y hace poco le pregunté por la camiseta. Aún tiene las etiquetas puestas, no la ha estrenado. Es cierto, es normal, es lo bonito de la infancia. Quiere ser un All Black.