Las no falsas expectativas

Las expectativas en el mundo del fútbol son tremendamente traicioneras. Parte de lo mejor de este deporte es que muy pocas veces es una ciencia exacta. Aquí las estadísticas se rompen cuando menos lo esperas. El que era muy malo pasa a ser muy bueno en cuestión de días. Y entre la afición, lo que un día es negro al otro es oro que reluce más que el sol.

Las teclas que hay que tocar en un equipo como el Recreativo de Huelva, que lucha por sobrevivir cada día, no vienen reflejadas en ninguna partitura. Hay que ir montando su proyecto conforme soplen los vientos, sabiendo adaptar las maneras y formas según gire el viento.

Pero esto no quiere decir que no haya que tener unos buenos cimientos y un plan, o varios, para poder tomar el mejor camino en cada instante. Una cuestión que atañe a lo deportivo y a lo social.

Adaptación al medio es lo que Ángel López le está dando al nuevo Recre. Surfear sobre las olas y nunca ahogarse, por ahora, por nadar contracorriente. El que manda hoy por hoy en el vestuario ha ordenado las ideas, muchas de ellas bien trabajadas en la anterior etapa, y ha puesto equilibrio tirando de lo colectivo sobre lo individual.

Competitividad y confianza para atacar y defender. Así es el nuevo Recre que comienza a responder a las expectativas del inicio de temporada, sin olvidar que aún no ha pasado de la mitad de la tabla para arriba.

El capitán del Recreativo, Antonio Núñez, como capitán que es también del recreativismo, ya lo dijo hace algún tiempo. En esta temporada "no se han levantado falsas expectativas". Y viendo lo que se ve últimamente, no le falta razón. Él sabe más y mejor que nadie dónde está el nivel y hasta dónde se puede llegar. Y viendo ahora al Decano, no dudo que nunca unas expectativas fueran más reales.