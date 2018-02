"El euro de los hermanos"

Desde este miércoles pasado hemos entrado en un tiempo litúrgico fuerte para los cristianos, con la imposición de la ceniza, que empezó a ser obligatoria para la comunidad cristiana a partir del siglo X. La liturgia actual la conserva junto a otros elementos tradicionales, donde debemos prepararnos mediante una actitud "penitencial", basada en el ayuno, la oración y la limosna. Aunque muchos nos podemos preguntar si estamos obligados a tal penitencia. Según el Código Canónico en su canon 1.249, todos los cristianos estamos obligados a cumplirla participando en acciones penitenciales individuales y colectivas. Pues bien, qué mejor manera de hacerlo los cofrades que dando ejemplo en medio de esta sociedad del bienestar y del consumismo, convertida a su vez en la sociedad del egoísmo.

Las hermandades como asociaciones públicas de fieles tienen unos fines, y uno de ellos es realizar actividades de caridad cristiana, de hecho tienen que aportar un quince por ciento de su presupuesto anual a obras de caridad. Sin embargo, en estos días se ha cuestionado mucho un decreto del Obispado donde cada hermandad y cofradía de la Diócesis de Huelva, según el censo de hermanos de pleno derecho, es decir, mayores de 18 años (que no son todos), han de aportar un euro por hermano anualmente, deduciéndolo, de ese porcentaje referido, de los ingresos ordinarios, que se debe destinar obligatoriamente a obras de caridad y para las necesidades de la Iglesia, según las Normas Diocesanas.

Ante esto, algunos cofrades se han rasgado las vestiduras y han puesto el grito en el cielo por esta orden; y se escucha y se comenta "que las hermandades no son ONG". No, no lo son, y, si bien es verdad, la labor caritativa de éstas no es apreciada por muchos la mayoría de las veces, y no se reducen sólo a campañas de Navidad, pues la necesidad, por desgracia, acompaña a muchas familias a lo largo de todo el año.

Pero sí, deberíamos saber a dónde va destinado ese euro de los hermanos, que vuelvo a remarcar que se deduce de la aportación establecida y que todas las hermandades hasta ahora deben haber estado realizando, pues están obligadas a su cumplimiento, y que, por tanto, no cabe protesta o desacuerdo. Pues bien, esta aportación va destinada al sostenimiento de la Casa Santa María de los Milagros. Así, nuestro obispo don José exhorta a las hermandades de la Diócesis a su mantenimiento en una carta fechada el 25 de diciembre de 2017 dentro del Plan Diocesano de Evangelización.

Los cofrades, ¿no queremos una obra social conjunta? Aquí está, y qué mejor forma que colaborar con Cáritas Diocesana que ayudando en el mantenimiento de esta casa que da cobijo a personas enfermas convalecientes que han sido dadas de alta en el hospital, a los sin hogar, que viven en asentamientos, o en situación de exclusión. Sí, este euro que aportará cada hermano, irá destinado a alimentos, medicamentos, luz, agua, y en definitiva, al sostenimiento de un hogar para personas que carecen de él, donde la dignidad está por encima de todo, y no para limpiar conciencias o aparecer en fotos, que esto ya está muy visto. Vamos a ser un poco más humanos, bajar de las alturas y pensar qué papel juegan las hermandades en nuestro tiempo. Decía Santa Ángela de la Cruz que "todo lo que redunde a favor de los demás, hacedlo en silencio".