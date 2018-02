Los estúpidos

El Isla Cristina denunció insultos racistas hacia su jugador Lay y la noticia ha dado la vuelta al mundo. Es lamentable que en los tiempos que corren, en un mundo universal, ocurran estas cosas. Por mucho que se emitan mensajes de contundencia total, siempre quedarán los idiotas, que por otra parte no pintan nada ni en el deporte ni dentro de la sociedad.

Después de elevarse a lo público la denuncia, el Estrella San Agustín, club afectado porque los incidentes acontecieron en su campo, ha emitido una nota en la que desmiente lo ocurrido. Sinceramente no veo al Isla Cristina ni a nadie inventándose asuntos tan delicados como este. Ni que decir tiene que no hay que apuntar al club sevillano porque el que suscribe ha estado en ese campo y el comportamiento de la afición es simplemente exquisito. Pero eso no quita que, como en todos lados, haya estúpidos que no entienden de respeto ni de valores. No acusaré, evidentemente, pero insisto, no veo al Isla Cristina inventándose nada. Por lo que haría bien el Estrella San Agustín en señalar a los que salen de piara o sacan los pies por donde no deben y erradicar el tema.

Esta vez fue Lay, mañana puede ser cualquier otro. El fútbol es de todos y el mundo también. Y no caben los insultos ni las diferencias. El árbitro no lo vio ni sus asistentes tampoco, dicen. Pero un entrenador y otros miembros del banquillo no se vuelven porque les digan guapo. Y nadie está pidiendo sanción ni nada que se le parezca. Es simplemente cuestión de respeto. Y por ahí hay que empezar y seguir porque el que esté al lado le llame la atención y denuncie. Que no se calle porque es vecino o amigo. Valentía para denunciar y apuntar con el dedo al que se lo merezca. A ver si aprendemos de una vez. Y, por cierto, que los organismos lleguen al fondo de cualquier asunto de este tipo o parecido. Porque si miramos para otro lado y hacemos oídos sordos mal nos irá. Y luego vienen las lamentaciones.

Un abrazo para Lay.