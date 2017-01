No lo duden: regalen baloncesto

Uno tuvo la suerte de crecer de la mano del básquet. Tras una intensa incursión en el fútbol, varias casualidades me unieron al mundo de la canasta. Los nombres de los entrenadores que me permitieron disfrutar de este deporte como nunca podría haber imaginado siempre estarán presentes: Juan, Mateo, el añorado Brito, Javier Zalvide… y los nombres de Perico Zalvide, Manolo Feria, García Ugidos, Ruiz, Javier Jiménez o José Luis Hernández, con los que también tuve la fortuna de coincidir en ciertos momentos, tampoco se olvidarán. Todo ocurrió en mi colegio, los Maristas, esa cantera inagotable que aún hoy sigue en la brecha. Casi sin darme cuenta el baloncesto se convirtió en uno de los pilares de mi infancia y de mi adolescencia y, tras algunas idas y venidas obligadas, ese bendito veneno sigue ahí muchos años después, afortunadamente.

No voy a negar la evidencia: envidio mucho, pero muchísimo -no se pueden imaginar cuánto- a los que, desde hoy martes y hasta este sábado, vivirán desde dentro un campeonato como el que se va a desarrollar en nuestra provincia. Cuando tuve la oportunidad de ir como jugador a la selección provincial, a preselecciones andaluzas, a fases finales o asectores -por suerte, alguno me ha tocado vivir también como entrenador-, lo pasé siempre tan extraordinariamente bien en lo deportivo y en lo extradeportivo que puedo suponer perfectamente la de ilusiones, nervios, risas y pasiones que se derrocharán por Huelva, Palos de la Frontera, Gibraleón y Punta Umbría todos estos días.

Me quito el sombrero ante el impresionante trabajo -una vez más- de la Delegación Onubense de Baloncesto, ante los clubes y los voluntarios, ante los entrenadores, la FAB, la FEB, los ayuntamientos y demás instituciones por haber puesto su granazo de arena para que, otra vez, miles de personas regresen a Huelva, vean su luz, su gastronomía, sus paisajes y las cientos de cosas más que brinda esta tierra y gocen de una experiencia inolvidable. Si todavía están vacilando sobre qué regalo hacerle a algunos de los suyos, permítanme un consejo: esta semana, vayan a las canchas y regalen baloncesto. No se arrepentirán jamás.