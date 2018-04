El domingo no será momento

Todos los recreativistas estamos de acuerdo con que el partido del próximo domingo en el Estadio Nuevo Colombino frente al San Fernando no es el lugar ni el momento adecuado para protestar por la marcha del equipo albiazul en esta temporada, cargada de vaivenes y errores deportivos. Son demasiadas cosas las que están en juego y la afición tiene que volver a demostrar que quiere al Decano vivo. Pero es imposible olvidar que lo que ve sobre el césped ha sido y es una imagen muy fiel de lo que es el club. Los miembros del consejo de administración y los empleados trabajan a destajo pero, desde mi perspectiva, sin plan ni rumbo cierto a medio plazo.

Sobre el campo se ve, como se ve también en la gestión diaria del Recre, a unos hombres implicados en salvar el día a día con la esperanza de que todo irá a mejor. Cada cual con sus méritos y virtudes. Pero sin una dirección que marque un mañana.

La buena voluntad de unos y otros no es suficiente para liderar un buque insignia como es el Recreativo. Una nave con mil agujeros que hace agua y que se podría ir a pique a poco que venga un mal viento.

Hoy por hoy, decir que en el Decano no basta sólo con poner dinero podría parecer una osadía. Sin él, ni tan siquiera nos estaríamos jugando permanecer en Segunda División B. Pero es obvio que, una vez puesto y gracias, no está todo hecho.

Huelva ha cumplido con creces. Pero ¿qué pasa con el resto que no se juega la vida, la historia, el sentimiento ni la identidad en ello? ¿Qué pasa con los que hoy están aquí y mañana en otro lado? ¿Cuándo se les va a exigir? ¿Dónde les vamos a poner la cara colorada? El domingo no, está claro. Pero no podemos permitirnos el lujo de pasar página. Porque al Recreativo de Huelva es imposible dirigirlo desde Madrid.