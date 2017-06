Por detrás y por delante

El 13 de junio de 2017 es una fecha que va a marcar un antes y un después en la historia del Recreativo. Ayer se manifestó la voluntad de un grupo empresarial (Moody Investments) de hacerse cargo del Decano, de sus millonarias deudas y de sus futuros beneficios. Y lo van a hacer con solvencia económica, eliminando a corto plazo la mitad de sus pagos pendientes. Un hecho sin precedentes que da vida a un club moribundo y que asegura un tiempo ilusionante para los recreativistas.

Atrás quedan algunos hitos que no deben caer en el olvido y que el próximo propietario debe tener en cuenta. Por detrás está el Decanato, punto fundamental a promocionar y cuidar con respeto y profesionalidad. Sin esa identidad, el fútbol de élite no existiría en Huelva. Y sin ese sentimiento, la afición no movería un dedo por el Recre. Por detrás está la movilización del recreativismo, ese impulso que nos ha permitido llegar hasta aquí, y a la que deberán seguir sacudiendo a golpes de emoción. Por detrás están la cantera y la Fundación, una escuela de recreativismo que, por encima del fútbol, moldea a jóvenes y niños en valores del deporte. Mimarlos es sembrar una semilla en tierra abonada y fértil.

Por delante, los nuevos propietarios tienen la tarea de rentabilizar el dinero que van a invertir en el Recreativo. Recuperar lo gastado garantiza un proyecto deportivo ambicioso que debe lograr el ascenso al fútbol profesional más pronto que tarde. Por delante hay que seguir depurando responsabilidades en los juzgados por los presuntos delitos cometidos por el anterior dueño. Por delante, debe continuar la fiscalización de la gestión del BIC (Bien de Interés Cultural) Recre. Por delante, hay que normalizar el trabajo diario del club en todas sus secciones. Por delante hay que ¡renacer de las cenizas!